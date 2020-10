Notdienstpflicht: Münchberger Tierarzt verliert vor Gericht

Das Verwaltungsgericht in Bayreuth hat die Klage eines Münchberger Tierarztes abgewiesen, der an Wochenenden und Feiertagen nicht mehr zu Notdiensten verpflichtet werden wollte. Das bestätigt der Sprecher des Gerichts, Thomas Weber, dem BR auf Nachfrage. Der Kläger berief sich unter anderem darauf, dass er sich auf Großtiere spezialisiert habe, der Notdienst aber vor allem für Kleintiere gebraucht werde. Er forderte außerdem, in der Region um Hof und Wunsiedel auf Ärzte zurückzugreifen, die den Notdienst freiwillig verrichten.

Bezirksverband verpflichtet Münchberger Tierarzt zum Notdienst

Das Verwaltungsgericht gab hingegen dem Tierärztlichen Bezirksverband Oberfranken Recht, der den Münchberger Tierarzt entgegen seinem Willen zum Notdienst verpflichtet hatte. Zwar lasse die Berufsordnung für Tierärzte in Bayern zu, dass der Notdienst freiwillig organisiert und nach Groß- und Kleintieren aufgeteilt werde, allerdings nur, wenn es dafür ausreichend Teilnehmer gebe. Andernfalls müssten sich an dem Notdienst alle Tierärzte der Region beteiligen, die gesund und keiner außergewöhnlichen familiären Belastung ausgesetzt seien und die sich nicht bereits an einem klinischen Bereitschaftsdienst beteiligen.

Urteilsbegründung landesweit erwartet

Dem Richter zufolge handle es sich um die erste Rechtssprechung im Bereich des tierärztlichen Notdienstes. Die Urteilsbegründung sei darum landesweit von Interesse. Gerichtssprecher Thomas Weber sagte dem BR, man erwarte nun, dass der Münchberger Tierarzt vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zieht.