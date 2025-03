Notbetrieb im Kindergarten: Wenn das Kind nicht in die Kita darf

In der Kita in Altenplos im Landkreis Bayreuth herrscht dicke Luft. Viele Eltern fühlen sich überfordert. Etwa 30 Mal hat der Kindergarten in den vergangenen sechs Monaten Teile seines Betreuungsangebotes gestrichen. Zwölfmal wurden einige der Kinder auch gar nicht erst in die Kita gelassen. Der Grund: Wenn Erzieher krank werden, reagiert die Kita Altenplos anders als andere Einrichtungen.

An manchen Tagen darf ein Teil der Kinder nicht in die Kita

Träger der Kita ist der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt Ober- und Mittelfranken (AWO). Während in anderen Kindergärten bei Personalnot oft diejenigen Eltern ihre Kinder freiwillig daheim betreuen, die sowieso zu Hause sind, überlässt die AWO den Eltern diese Entscheidung manchmal nicht. An manchen Tagen beschließt die Kita selbst, welche Kinder kommen dürfen und welche nicht. "Ohne Großeltern wären wir aufgeschmissen", sagt eine Mutter. "Wir können kein Homeoffice machen, es geht an die Existenz", ergänzt ein Vater.

Freiwillig bleiben oft die gleichen Kinder daheim

Um zu verhindern, dass bei Personalausfall immer die gleichen Kinder der Kita freiwillig fernbleiben, werden die Kinder in Altenplos in sechs Notfallgruppen eingeteilt. Je nachdem wie viele Erzieher fehlen, dürfen eine oder mehrere dieser Gruppen dann einen Tag nicht in die Kita kommen. Hält der Krankenstand an, bleiben an den nächsten Tagen andere Gruppen daheim.

Die AWO bezeichnet dieses System als besonders fair und beruft sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. "Alle Kinder haben das gleiche Recht auf Bildung und Betreuung", sagt Michaela Koch, Fachbereichsleiterin für die Kitas der AWO. "Es gibt keinen Beruf, der bevorzugt behandelt wird, aber auch keinen, der benachteiligt wird."

Erzieher entlasten, damit nicht noch mehr ausfallen

Nur so könne auch eine hohe Betreuungsqualität gewährleistet werden. Denn nur wenn auch im Notfall auf einen Erzieher nicht mehr als die neun Kinder kämen, könne noch pädagogisch gearbeitet werden. Zwar könne man den Betreuungsschlüssel an einzelnen Tagen überschreiten, teilt die Aufsichtsbehörde im Bayreuther Landratsamt mit, "das wollen wir aber nicht", sagt Koch. Auch aus Rücksicht auf die Erzieher, die nicht überlastet werden sollen, damit sie nicht als Nächstes ausfallen.