Notbetreuung: Einrichtungen bereiten sich auf mehr Kinder vor

15 Kinder kommen diese Woche ins AWO Kinderhaus in Donauwörth. Ab Montag werden es wohl mehr sein: Ab dann haben mehr Eltern Anspruch auf eine Notbetreuung. Zum Beispiel werden mehr Kinder von Alleinerziehenden aufgenommen. Bisher durften Eltern die Notbetreuung nur in Anspruch nehmen, wenn Vater und Mutter in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.

Corona-Regeln für die Kinderbetreuung

Einrichtungen wie das Donauwörther AWO Kinderhaus müssen jetzt schnell festlegen, wie sie die Betreuung organisieren. Fünf Kinder dürfen zusammen spielen. Für so eine Gruppe sind dann zwei Erzieherinnen oder Erzieher zuständig. Die verschiedenen Gruppen dürfen sich aber nicht begegnen, erklärt Leiterin Karin Wiesner. Auch nicht auf dem Weg zur Toilette. Und auch in den Waschräumen gilt: pro Gruppe eine Toilette und ein Waschbecken.

Ab Montag mehr Kinder

Noch lässt sich das organisieren – aber Karin Wiesner weiß nicht, wie viele Kinder ab Montag ins AWO Kinderhaus kommen. Kontakt zu Eltern hat sie aber ständig; das Telefon klingelt laufend. "Eigentlich habe ich Bürozeiten, die irgendwann zu Ende sind… Gestern habe ich das Telefon um 19 Uhr ausgeschaltet", sagt Wiesner.

Notbetreuung: noch viele Fragen offen

Die Eltern haben viele Fragen – und auch bei Wiesner und ihre Kolleginnen und Kollegen gibt es noch Unklarheiten. Zum Beispiel, was das Mittagessen angeht: Normalerweise wird jeden Tag gekocht im AWO Kinderhaus. Ob die Kinder das Essen essen dürfen oder selbst etwas mitbringen müssen, weiß derzeit niemand. Ein weiteres Problem: die Schutzmasken. Für die Mitarbeiter hat Wiesner Masken nähen lassen. Aber sie weiß: Gerade kleine Kinder bekommen Angst. Zumal das Personal in Schichten arbeiten muss und nicht immer sichergestellt ist, dass die Kinder von ihren üblichen Bezugspersonen betreut werden können.

"Jetzt kommt jemand, den das Kind nicht so gut kennt und hat dann auch noch eine Maske auf – das kann nicht funktionieren!" Karin Wiesner, Leiterin AWO Kinderhaus Donauwörth

Von älteren Hortkindern erzählt Wiesner, dass sie Ängste vor Corona entwickeln würden. Sie sorgen sich um die Großeltern oder um die Mutter, die im Krankenhaus arbeitet. Oder gehen ständig zum Händewaschen – "so oft, dass die Hände schon blutig sind". Da sind die Erzieherinnen und Erzieher gefragt.

Wunsch nach mehr Planbarkeit

Jetzt steht aber erst einmal das Wochenende vor der Tür. Karin Wiesner ist sich sicher: Auf sie wartet auch am Samstag und Sonntag Arbeit, bestimmt werden sich noch Eltern mit Fragen melden. Insgesamt würde sie sich von der Politik mehr Planbarkeit wünschen: "Es ist schwierig, wenn ich Freitag erfahre: Ab Montag gelten die und die Regelungen. Dann muss ich über das Wochenende mein Personal coachen."