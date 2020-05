Notbetreuung an Schulen in den Pfingstferien sorgt für Streit

Corona-Pandemie: Aktuelle Infromationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Ein Schreiben des Bayerischen Kultusministeriums sorgt derzeit für Unmut an den Schulen. Die Schulen wurden angewiesen, dafür zu sorgen, dass für Schüler der Klassen eins bis sechs auch in den Pfingstferien eine Notbetreuung in den Schulen angeboten wird. Sowohl BLLV, als auch GEW kritisieren das scharf. Die Lehrer in Unterfranken wollen die "Anweisung" nicht einfach so hinnehmen.

Corona-Pandemie: Kein herkömmlicher Unterricht möglich

Wenn man in diesen Tagen mit Lehrkräften – besonders aus dem Grundschulbereich – spricht, fällt immer wieder der Satz: "Wir sind am Limit!" Über Wochen mussten die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer eine völlig neue Unterrichtsform einüben. Auch der stufenweise Wiedereinstieg in den Schulalltag hat mehr Aufwand gefordert. Zuletzt verkündete das Kultusministerium, dass die Kinder nach den Pfingstferien nicht mehr tageweise im Wechsel, sondern wochenweise zur Schule kommen sollen. Die Lehrkräfte müssen also wieder ein neues Konzept entwickeln.

Lehrerinnen und Lehrer skeptisch, wie die Notbetreuung gestemmt werden soll

Nun sollen die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer zusätzlich auch eine Notbetreuung in den Pfingstferien sicherstellen. Kultusminister Michael Piazolo hat eine Dienstverpflichtung zur Notbetreuung während der Ferien ausgesprochen. Nicht nur in der Grundschule am Zabelstein in Traustadt, einem Ortsteil der Gemeinde Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt, fragt man sich, wie das funktionieren soll.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!