Notaufnahmen wegen Corona-Welle und Personalmangel überlastet

Die Notaufnahmen in den bayerischen Krankenhäusern sind wegen der Corona-Sommer-Welle und des Personalmangels überlastet. Aktuell fielen viele erkrankte Mitarbeitende aus, während die Kliniken gleichzeitig stark ausgelastet seien, teilte die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) am Montag mit. Rettungswagen müssten deshalb länger fahren, um eine aufnahmebereite Klinik zu finden. Einige Kliniken müssten planbare, nicht lebensnotwendige Operationen verschieben.

Nur im Notfall in die Notaufnahme

Die Krankenhäuser in Bayern appellieren daher an die Patientinnen und Patienten, nur dann in Notaufnahmen zu gehen, wenn wirklich ein Notfall vorliegt. Viele Notfallambulanzen in Kliniken seien derzeit auch deshalb überlastet, weil sich dort Patienten meldeten, die eigentlich in Arztpraxen behandelt werden könnten, erklärte die BKG.

Zunächst bei der Arztpraxis melden

Die Krankenhausgesellschaft bitte daher dringend alle Patienten, bei denen kein Notfall vorliegt, sich zunächst bei einer Arztpraxis zu melden oder mit dem Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte Kontakt aufzunehmen, erklärte der BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen. In Zweifelsfällen könne auch unter der bundesweiten Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 um Rat gefragt werden.