Notarzteinsatz auf A3: kilometerlanger Stau im Berufsverkehr

Wegen eines Notarzteinsatzes musste die A3 ist in Fahrtrichtung Passau zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg bis Abfahrt Universität am Morgen gesperrt werden. An der Autobahn ist eine tote Person gefunden worden. Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen.

Verkehr wird ausgeleitet

Der Verkehr wurde zunächst ab Kreuz Regensburg ausgeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Am Vormittag konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Trotzdem kam es noch zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

