Notarzt in Not: Keine Finanzierung für Kinderintensivmediziner

Lia Bausewein hat mit ihrer kleinen Tochter Salome schreckliche Minuten durchleben müssen. Ihr sonst so lebhaftes Baby lag nach dem Mittagsschlaf ganz still in dem Kinderbettchen, sie war ganz blass, die Haut verfärbte sich gräulich. Lia Bausewein rief daraufhin den Notarzt, der wenig später in ihrer Wohnung in Fürth eintraf.

Notarzt braucht manchmal Hilfe vom Kinderarzt

Der Notarzt wiederum forderte über die Integrierte Leitstelle einen Spezialisten an, einen Kinderintensivmediziner. Notärzte werden zwar für Einsätze an Säuglingen und Kindern geschult, sagt Notarzt Klaus Friedrich. Was ihnen aber fehlen würde, sei die Erfahrung an den kleinsten und jüngsten Patienten. "Notfallmedizin ist eine Erfahrungswissenschaft", sagt Friedrich.

Notärzten fehlt Erfahrung an den kleinsten Patienten

Notarzt Klaus Friedrich betont, dass es etwas Anderes sei, einen Menschen am Anfang seines Lebens zu behandeln oder am Ende: "Nichts stresst ein Rettungsteam mehr als pädiatrische Notfälle", sagt Friedrich. Da die Behandlungen von Kindern nur selten vorkämen, sei es wichtig, dass man bei Bedarf einen Kinderspezialisten an seiner Seite haben kann.

Kinderintensivmediziner unterstützen Notärzte

Im Jahr müssten dreißig bis fünfzig Mal Kinderintensivmediziner aus seiner Klinik bei solchen Einsätzen Notärzten zu Seite stehen, erklärt Professor Michael Schroth, Chefarzt in der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg. Für den Arzt, der zum Notfall fährt, muss ein Bereitschaftsarzt dann in die Klinik gerufen werden. Denn auch dort muss die medizinische Versorgung gesichert sein. Dieser Einsatz sei ehrenamtlich, kritisiert Schroth. Denn er könne nicht abgerechnet werden.

Bayerisches Rettungsdienstgesetz regelt fachliche Unterstützung nicht

Diese fachliche Unterstützung kann nicht abgerechnet werden, weil dies nicht im Bayerischen Rettungsdienstgesetz festgeschrieben ist. Dass die Kinderklinik-Ärzte im Notfall ausrücken, sei historisch so gewachsen, sagt Michael Schroth. "Man greift darauf zurück, weiß aber nicht, dass es so gar nicht existiert", sagt Schroth dem Bayerischen Rundfunk.

Kinderarzt fordert klare gesetzliche Regelung

Kinderintensivmediziner Michael Schroth fordert deshalb eine klare Regelung für den Einsatz der Kinderklinikärzte per Gesetz. Damit sei dann auch die Finanzierung geregelt. Das Bayerische Innenministerium, das für die Rettungsdienste verantwortlich ist, verweist wiederum auf das bestehende Rettungsdienstgesetz. In einer schriftlichen Erklärung heißt es: "Die Forderung nach einer klaren Struktur (…) kann unseres Erachtens dadurch gelöst werden, dass die an den Einsätzen beteiligten Pädiater der Cnopfschen Kinderklinik eine Notarztqualifikation erwerben."

Notarzt = Kinderarzt oder Kinderarzt = Notarzt?

Diese Forderung hält Schroth für unrealistisch und überflüssig. Einige Kinderärzte würden bereits als Notärzte arbeiten, sagt Arzt. Aber die Mediziner hätten sich bewusst für das Fachgebiet Kindermedizin entschieden, um eben nur Kinder behandeln zu können. Zumal sei der Notfall mit Kindern eher selten, also eher die Ausnahme als die Regel. Entsprechend könne er keinen Kollegen und keine Kollegin dazu zwingen, diese Zusatzqualifikation zum Notarzt zu erwerben.