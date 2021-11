Notärzte warnen vor Triage: "Lage ist besorgniserregend"

Notärzte und Rettungssanitäter können die RoMed Kliniken in Rosenheim derzeit eigentlich nicht mehr anfahren. Die Intensivstationen dort sind aufgrund der vielen Corona-Erkrankten voll, eine Aufnahme ist nicht mehr möglich. Das bedeutet, die Kliniken haben sich von der Intensivversorgung abgemeldet, dies werde schon immer über eine "rote Ampel" geregelt. Doch in letzter Zeit müssen sich die Mitarbeiter vom Rettungsdienst über diese rote Ampel hinwegsetzen und fahren die überfüllten Kliniken trotzdem an. Andernfalls müssten sie eine zu lange Fahrt für die Patienten in Kauf nehmen.

Lange Transportwege: Im Notfall zählt jede Minute

Weil die Intensivstationen in Bayern mitten in der vierten Corona-Welle überlastet sind, müssen Verletzte oder schwer erkrankte Patienten inzwischen viele Kilometer, teilweise stundenlang, in weit entfernte Kliniken transportiert werden. Die Transportzeiten im Rettungsdienst würden von Tag zu Tag länger, schlägt Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz Alarm.

Durch die langen Transportwege steige Taheri-Sohi zufolge die Belastung für die Mitarbeiter im Rettungsdienst, aber auch "die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Patientenzustand verschlechtert oder der Patient Schäden davonträgt." Gerade bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zähle jede Minute.

Rettungsmitarbeiter erzwingen Patientenaufnahme

Um sehr kritische Patienten nicht zu lange zu transportieren, ordnen Notärzte und Rettungssanitäter inzwischen immer häufiger eine Zwangsaufnahme vor Ort an. Die nahegelegenen Kliniken müssen die Patienten dann aufnehmen und versorgen, auch wenn sie keinen Platz haben.

Andernfalls wäre das unterlassene Hilfeleistung. Auch bei den RoMed Kliniken, der Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim, werde eine Patientenaufnahme immer häufiger erzwungen, bestätigt Geschäftsführer Jens Deerberg-Wittram: "Das ist bei uns in letzter Zeit immer wieder der Fall."

Das Problem: Das Rettungspersonal muss bei ihrer Anfahrt inzwischen um jedes freie Bett für einen Notfallpatienten ringen, so Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz: "Die derzeitige Situation ist für alle Beteiligten – Rettungsdienst, Krankenhäuser, Notärzte, Integrierte Leitstellen und Patienten – eine unglaublich bedrückende, besorgniserregende und frustrierende Situation".

Notfälle werden bereits vor Ort selektiert

Auch würden Mitarbeiter des Rettungswesens inzwischen bereits vor Ort auswählen, wer dringend in die Notaufnahme gebracht werden muss und wer nicht. Beim Bayerischen Roten Kreuz etwa verzichte man bei sehr leichten Erkrankungs- oder Verletzungsmustern auf eine Einweisung in ein Krankenhaus.

Laut Taheri-Sohi entscheide man dies in Rücksprache mit dem Patienten. "Hierbei stellen wir ein großes Verständnis bei den Patienten fest, da vor allem leicht erkrankte Patienten mit sehr langen Wartezeiten in den Kliniken zu rechnen haben."

"Indirekte Triage" auch im Krankenhaus

Auch in den Kliniken selbst müsse man inzwischen triagieren. Wenn jemand dringend beatmungsbedürftig sei, müsse das Intensivpersonal entscheiden, welcher andere Patient dafür auf Normalstation verlegt werden könne, damit ein Bett frei werde, erklärt der Geschäftsführer der RoMed Kliniken Rosenheim, Jens Deerberg-Wittram.

Eine Entscheidung, die im Moment unter großem Druck gefällt werden müsse: "Wir müssen Patientinnen und Patienten, die wir gerne noch auf Intensiv behalten würden, weil sie dort schlicht und einfach besser überwacht und sicherer versorgt sind, auf die Normalstation legen", zeigt sich Deerberg-Wittram besorgt. "Das ist nicht gut, weil es das Patientenwohl gefährdet."

"Intensivstation ist wie Formel1-Park"

Betten und Beatmungsgeräte gebe es im Prinzip genug, aber eben nicht ausgebildetes Personal, warnt auch Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft: "Eine Intensivkraft hat eine fünfjährige Ausbildung, denn eine Intensivstation bedeutet Behandlung mit allerhöchster Aufmerksamkeit rund um die Uhr."

Eine Intensivstation sei wie ein Formel1-Park mit vielen technisch aufwendigen Geräten, erklärt Deerberg-Wittram von den RoMed Kliniken Rosenheim die spezielle Schulung: "Wenn sie die Bedienung nicht kennen, beispielsweise die Einstellung von Atmungsgeräten, das Legen von Zugängen oder die Steuerung der medikamentösen Versorgung, dann können sie da nicht sinnvoll arbeiten."

In Ausnahmefällen muss Ausbildungspersonal ran

In Ausnahmefällen würde an einigen bayerischen Kliniken inzwischen auch Pflegepersonal herangezogen, das eigentlich noch in Ausbildung ist, sagt Engehausen von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Manchmal werde auch der Pflegeschlüssel "2:1" an der ein oder anderen Stelle aufgeweicht.

Das bedeute, dass sich dann eine Pflegekraft um mehr als zwei Patienten kümmern müsse, so Engehausen. Dies dürfe aber nur in ganz bestimmten Situationen passieren. An der Versorgungsqualität dürfe trotz Personalmangels nicht gespart werden.