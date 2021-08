Notärzte im Einsatz über der Grenze: Kein Versicherungsschutz?

Man habe sich immer schon gegenseitig geholfen, heißt es aus der Integrierten Leitstelle (ILS) in Kempten. Dort laufen Notrufe aus der gesamten Region ein - und von dort werden die Notärzte zum Einsatzort geschickt, auch über die Grenze nach Österreich. Etwa, wenn die Allgäuer Rettungsdienste schneller am Einsatzort sein können als ihre österreichischen Kolleginnen und Kollegen - etwa in Bregenz, Jungholz in Tirol oder im Kleinwalsertal. Andersherum fahren die Österreicher zahlreiche Rettungseinsätze im Allgäu. Doch nun ist aufgefallen, dass der Versicherungsschutz deutscher Notärzte im Nachbarland nicht ausreichend sein könnte.

Bayerische Amtshaftung endet an der Grenze

Ein betroffener Arzt wollte es genau wissen und hatte bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachgefragt. Daraufhin forschten die zuständigen Behörden nach und entdeckten Unstimmigkeiten. Die bayerische Amtshaftung, die beispielsweise bei Klagen aufgrund von Behandlungsfehlern im Freistaat greifen würde, endet an der Grenze.

Außerdem haben die meisten Notärzte wohl keine für Österreich gültige Berufshaftpflichtversicherung und sind dort auch nicht registriert. Wenn Ärzte dort ihre Tätigkeit ausüben, müssen sie Nachweise vorlegen, auch über Fortbildungen, und sich bei der Ärztekammer registrieren. Das schreibt das dortige Ärztegesetz vor – und zwar schon seit mehr als 20 Jahren. Bemerkt hat das bislang niemand.

Politik will unsichere Situation klären

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (FW) fordert eine Art Staatsvertrag zwischen Deutschland und Österreich zur Klarstellung der Situation deutscher Notärzte, die in Österreich im Einsatz sind. So etwas gibt es zum Beispiel schon für große Einsätze bei Katastrophen, etwa großen Bränden, Lawinenabgängen, Flugzeugabstürzen und Ähnlichem, aber eben nicht für Rettungseinsätze.

Die Landrätin hat deswegen einen Brief an Bundesinnenminister Seehofer (CSU) geschrieben. Darin macht Baier-Müller auf die unklare Situation aufmerksam, die vorwiegend die Versicherung deutscher Notärzte betrifft. Auch die Landesregierungen Vorarlberg und Tirol beschäftigten sich mit dem Thema und überprüfen gerade, ob die Einsätze nicht doch irgendwie bereits abgesichert sind.