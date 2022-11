Nostalgische Fahrgeschäfte: Nürnberger Kinderweihnacht startet

Ein Hauch von Weihnachten durchzieht den Nürnberger Hans-Sachs-Platz. Es duftet nach Kinderpunsch, Waffeln, Dampfnudeln. Die Kinderweihnacht öffnet am Montagvormittag (14.11.) ihre Türen. Das ist zehn Tage früher als sonst. Bis zum Heiligen Abend können sich hier Familien samt Nachwuchs die Wartezeit aufs Christkind verkürzen.

Tolle Attraktionen für Kinder und Junggebliebene

Die Attraktionen auf der Kinderweihnacht ziehen nicht nur die Kleinsten in ihren Bann. Wenn sich das imposante Etagen-Karussell mit Ross und Reiter dreht, werden selbst die größten Weihnachtsmuffel mit besinnlicher Vorfreude angesteckt. Der Doppelstöcker ist aber nur ein Highlight auf dem Hans-Sachs-Platz. Das nostalgische Kinder-Riesenrad, die Dampfeisenbahn oder die Kinder-Schiffschaukel sind gute Möglichkeiten, um sich in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Kleine Leckermäuler sind in der Weihnachtsbäckerei bestens aufgehoben.

Neue Angebote auf der Kinderweihnacht

Dabei gibt es in diesem Jahr auf der Kinderweihnacht nicht nur Altbekanntes zu entdecken. Auch einige neue Attraktionen hält der Markt bereit: Am Stand der Seifenwerkstatt können Kinder beispielsweise gegen einen geringen Unkostenbeitrag Handseifen mit Weihnachtsmotiven verschönern. Weniger fürs Kind, dafür mehr für den Vierbeiner gibt es an der Bude der Hundebäckerei. In einer eigenen Hütte stellt das Nürnberger Spielzeugmuseum fröhlich-bunte Weihnachtsbilder von Kindern aus. Sie sind mit authentischen Kommentaren versehen wie "das kriskind is dem weinachtsman sein kind". Die Ausstellung soll auch Erwachsenen einen heiteren Blick auf die Weihnachtszeit gewähren.

Christkind besucht die Kinderweihnacht

Das Nürnberger Christkind besucht den Hans-Sachs-Platz regelmäßig nach dem ersten Advent. Die Himmelsbotin ist zur Freude der Kinder immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gegen 14.30 Uhr zu Gast und lädt dann Kinder zu einer Freifahrt auf dem Karussell ein.