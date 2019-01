Nose to tail - Schwerpunkt auf Gastro-Messe in Nürnberg

Die Vorsitzende vom Fleischrinder Verband Bayern, Erika Sauer, wünscht sich ein besseres Bewusstsein in der Verwertung von Tieren. Man müsse mehr Gastronomen von der Nose-to-taile-Philosophie überzeugen. Diese hätten die ganzheitliche Tierverwertung zu wenig auf dem Schirm, so Sauer. Hauptsächlich in Dorfwirtschaften mit angeschlossenem Betrieb würden Gastronomen derzeit Tiere ganzheitlich verwerten, also sprich nicht nur Filetstücke servieren, sondern auch Kopf, Beine oder Innereien der Tiere. Gastronomen, die nicht das ganze Tier bräuchten würden häufiger auf industriell gefertigtes Fleisch zurückgreifen, so Sauer.

Vorzeige-Betrieb in Lehrberg

Dass es aber auch anders geht zeigt die Metzgerei Albrecht im mittelfränkischen Lehrberg. Juniorchefin Kristin Güllich ist am elterlichen Betrieb beteiligt und führt mit ihrem Mann eine Rinderzucht. Im Imbiss der Metzgerei kommen zur Mittagszeit auch Ochsenschwanz, Leber und saure Innereien auf den Tisch.