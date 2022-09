"Noris Force Con": 38.000 Euro Spende an Nürnberger Tierheim

Mehr als 38.000 Euro sind bei der "Noris Force Con" in der Stadthalle Fürth am vergangenen Wochenende zusammengekommen. Das hat der Veranstalter Star Wars Fans Nürnberg dem BR bestätigt. Den gesamten Erlös wollen die Star Wars Fans dem Tierheim Nürnberg spenden und das freut sich riesig.

Große Freude im Tierheim über großzügige Spende

"Ist schon irre, was die da auf die Beine stellen," sagte die Leiterin des Tierheims Tanja Schnabel dem BR auf Nachfrage. Die Spendensumme 38.000 Euro plus "X" sei alles andere als alltäglich für das Tierheim. Ihr hätten "Tränen" in den Augen gestanden, als sie von der Nachricht erfahren habe. Sie sei "unglaublich" dankbar. Denn die gestiegenen Energiekosten würden auch das Tierheim treffen. Auch die Futtermittel seien teurer geworden und die Gebührenordnung für Tierärzte würde steigen. Das Geld soll vor allem für die ärztliche Versorgung der Tiere verwendet werden. Aktuell seien rund 300 Tiere im Tierheim untergebracht.

Star Wars-Fans spenden gerne für soziale Zwecke

Von Freitag bis Sonntagabend wurden in der Stadthalle Fürth bei der "Noris Force Con" die Lichtschwerter geschwungen. Die Star Wars Fans Nürnberg hatten angekündigt, die Erlöse ihrer Convention an das Tierheim Nürnberg zu spenden. Bei der letzten Convention seien immerhin 28.000 Euro für den Nürnberger Verein Klabautermann, der chronisch kranke Kinder und deren Familien unterstützt, zusammengekommen, erzählt Mitveranstalter Ralph Eisgrub.

Während der drei Tage wurden bis zu 8.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die zwischen Kulissen, Requisiten und Figuren der legendären Filmreihe in Erinnerungen der Star Wars-Welt schwelgten und themenbezogene Workshops absolvierten.