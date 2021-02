Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Zuversicht, aber auch Bauchweh

Es ist eine Herausforderung für das Organisationskomitee, aber auch die Menschen vor Ort. Für den Oberstdorfer Hotelier Stefan Helm etwa. Ihm ist ganz und gar nicht wohl bei der Sache. Seine Sorge ist, dass Oberstdorf durch die WM zum Corona-Hotspot werden könnte und das Sommergeschäft dann auch noch flöten geht.

Vorbild Rodel-WM am Königssee

Die Politik will beruhigen. Sportereignisse dieser Art im Freien seien rechtlich zulässig und funktionierten, wie man an der Rodel-WM am Königssee gesehen habe, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU): "Ich habe gesagt, es ist notwendig, ein gutes Hygiene- und Testkonzept vorzulegen, das ist uns sehr wichtig. Als Gesundheitsministerium legen wir darauf größten Wert und das haben wir mit den Veranstaltern besprochen und dementsprechend ist das eine tragfähige Lösung, die jetzt vorliegt."

Tests für Sportler, Helfer, Medienvertreter und Hotelmitarbeiter

Akkreditierte der WM, also Sportler, Helfer oder Medienvertreter, werden alle zwei Tage untersucht, mit PCR-Tests und Schnelltests im Wechsel. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) steht deshalb auch hinter den Wettbewerben. "Ich denke, wenn jeder seinen Job macht, wenn die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann kann die Veranstaltung sehr, sehr gut werden, davon gehe ich aus", sagt Baier-Müller.

Auch für Hotelmitarbeiter, die im WM-Hygienekonzept ursprünglich nicht berücksichtigt wurden, gibt es jetzt eine Lösung: Das Landratsamt bietet kostenlose Testmöglichkeiten in Oberstdorf an. Stefan Helm kann so ein bisschen beruhigter auf die WM und vor allem auch die Sommersaison blicken.