Nordendorf: Mutmaßlicher Pfeilschütze kommt in Psychiatrie

Der Mann, der am 27. August in Nordendorf im Landkreis Augsburg mit Pfeilen auf zwei Passanten geschossen haben soll, ist in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert worden. Das hat die Augsburger Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Psychiatrie statt JVA

Ein Ermittlungsrichter des Augsburger Amtsgerichts habe den Haftbefehl gegen den 34-jährigen Verdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch einen einstweiligen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung ersetzt, so die Staatsanwaltschaft.

Verdacht: Verminderte Schuldfähigkeit

Die bisherigen Ermittlungsergebnisse und eine vorläufige gutachterliche Stellungnahme zur Schuldfähigkeit würden laut Pressemitteilung die dringende Annahme begründen, dass der Beschuldigte die Tat im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Außerdem solle er für die Allgemeinheit gefährlich sein.

Ermittlungen dauern an

Laut Staatsanwaltschaft ist anzunehmen, dass in einer Hauptverhandlung die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird. Der Beschuldigte wurde daher von der Justizvollzugsanstalt in ein Bezirkskrankenhaus verlegt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.