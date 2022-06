Nordbayerns bester Gapelstapelfahrer: Jörg Klößinger

Jörg Klößinger aus Petersaurach ist der beste Gabelstaplerfahrer in Nordbayern. Er gewann am Samstag die nordbayerische Qualifikation für den 17. Staplercup 2022 und darf im Oktober zum Finale nach Aschaffenburg.

94 Gabelstapelfahrer kämpften um Finaleinzug

Insgesamt waren 94 Fahrer gegeneinander angetreten, darunter drei Frauen. Die Teilnehmer mussten einen Stahlring ins Ziel bugsieren und Rohre umstapeln.

Mit Jörg Klößinger gewann einer der Favoriten. Klößinger ist sechsfacher Gewinner der Regionalmeisterschaft und stand Jahre an der Spitze des Deutschen Championsrankings.

Klößinger von der Nürnberger Firma Ernst Müller Fördertechnik ist damit zum siebten Mal der beste nordbayerische Staplerfahrer. Zweiter wurde Maximilian Üblacker junior vom gleichnamigen Schrotthandel in Flossenbürg. Herbert Leuci von der oberfränkischen Firma SMIA kam auf den 3. Platz.

Gabelstaplerwettbewerb ist ein Fixtermin für Fans

Die nordbayerische Qualifikation wurde am Samstag als Familienfest gefeiert. Rund 400 Gabelstaplerfreunde waren gekommen. In diesem Zusammenhang kündigte die Firma Ernst Müller an, 1.500 Euro an den Verein Charkiw-Nürnberg zu überweisen. Es handelt sich Startergeld von jeweils 15 Euro nebst gesammelter Spenden.

Das Finale des 17. Staplercup 2022 findet am 28. und 29. Oktober auf dem Aschaffenburger Marktplatz statt. Dort treten die 25 besten Gabelstaplerfahrer aus den regionalen Qualifikationswettkämpfen gegeneinander an. Es werden dazu 20.000 Fans erwartet.