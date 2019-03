Im Stau auf der Lanzendorfer Talbrücke

Baustelle rund um die Uhr

Die Kosten für die Instandsetzung der Talbrücke Lanzendorf liegen bei ungefähr 20 Millionen Euro. Begonnen wurde das Projekt schon im Februar. Die Baustelle ist in diesem Jahr in Sachen Personal und technischer Aufwand die Intensivste der Autobahndirektion Nordbayern. Bis Dezember soll die Instandsetzung beendet sein, auf der Baustelle wird rund um die Uhr gearbeitet.

Schwerpunkt der Bauarbeiten ist die A70

Weiterer Schwerpunkt ist die A70 zwischen Bamberg und Bayreuth. Seit Februar wird die Friesentalbrücke bei Thurnau erneuert. Fahrbahnerneuerung und Sanierung einer Brücke starten im August auch zwischen Roßdorf am Berg und Schirradorf. Zudem stehen auf der A70 noch zwei weitere Brückensanierungen an: bei Scheßlitz und am Autobahnkreuz Bamberg. Ab Mai wird der Fahrbahnbelag auf der A9 zwischen Bayreuth-Süd und Pegnitz auf einer Länge von 10 Kilometern erneuert. Im Sommer soll auf der A93 zwischen Wunsiedel und Pechbrunn die Fahrbahn erneuert werden auch hier stehen Arbeiten an den Brücken an.