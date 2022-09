Wie der Strom-Streit Söder in die Karten spielt

Geballte Gegenwehr aus Bayern: Das Bündnis aus CSU und Freien Wählern bot sein Spitzenpersonal auf, um die Attacke aus dem Norden zurückzuschlagen. Am Wochenende meldeten sich Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ("falsche Kurzschlussreaktion"), Finanzminister Albert Füracker, Staatskanzleichef Florian Herrmann ("schlicht unverschämt"), CSU-Generalsekretär Martin Huber ("ohne jede Grundlage") und auch Ministerpräsident Markus Söder ("absurd") zu Wort. Nach der CSU-Vorstandssitzung heute legte Söder noch einmal nach, beklagte ein "aggressives" Vorgehen der Nord-Länder und warnte vor einem "grundlegend falschen Weg".

Im Grunde hatten die Energieminister der norddeutschen Flächenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zuvor eine Forderung aufgegriffen, die schon seit Jahren immer wieder diskutiert und auch von der Europäischen Union forciert wird: die Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen. Die Botschaft der SPD- und Grünen-Politiker von der Küste richtete sich dabei allerdings explizit gegen den Freistaat: Während der Norden den Ausbau der Windenergie vorangetrieben habe, sei er in Bayern blockiert worden – das müsse sich in den Strompreisen niederschlagen.

Söder machte in dem Vorstoß ein SPD-Wahlkampfmanöver vor der Landtagswahl in Niedersachsen aus: "Die SPD hat da sehr schwache Zahlen, also versucht sie, darüber Stimmen zu machen." Was der CSU-Chef nicht explizit sagte, aber indirekt deutlich machte: Die norddeutschen SPD- und Grünen-Politiker liefern unfreiwillig zugleich Söder selbst hervorragende Munition für seinen eigenen Wahlkampf.

Ein neues Ass für Söder

Seit Monaten schon setzt Söder, der die bayerische Landtagswahl 2023 längst fest im Blick hat, vor allem auf eine Strategie: Er greift die Koalition im Bund an und beklagt eine bewusste Benachteiligung Bayerns durch die Ampel - kritisiert die angebliche "Anti-Bayern-Stimmung" in Berlin, sieht gar ein "Bayern-Bashing". Dabei greift er auf ein althergebrachtes Prinzip der CSU-Selbstdarstellung zurück: die Christsozialen als einzig wahrer Interessensvertreter Bayerns in Deutschland.

Daher spielt ihm der Strompreis-Vorstoß aus dem Norden hervorragend in die Karten: Rot-Grün im Norden will die Menschen im Süden mehr zahlen lassen. Unverhofft ist ihm ein Trumpf in die Hände gefallen, den er bei beliebiger Gelegenheit ziehen kann. Schon am Wochenende betonte er im BR-Interview: "Man spürt wieder, wie der Norden gegen den Süden agiert." CSU-Generalsekretär Martin Huber assistierte auf Twitter. "Das zeigt, worum es SPD und Grünen geht: im Zweifel gegen Bayern."

Worum es den Nord-Ländern geht

Für die norddeutschen Energieminister sind mehrere Strompreiszonen in Deutschland eine Frage der Fairness. "Der Norden trägt seit vielen Jahren die Hauptlast der Energiewende", twitterte Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD). Die produktionsnahe Nutzung von Energie müsse durch niedrigere Preise belohnt werden können. Sein schleswig-holsteinischer Amtskollege Tobias Goldschmidt (Grüne) richtete in der "Welt am Sonntag" den Finger auf die Staatsregierung, die mehr als 15 Jahre lang "den Ausbau von Stromnetzen und Windkraft sabotiert" habe. Es sei "den Menschen im Norden schlicht nicht mehr zu vermitteln, warum sie die Zeche dafür zahlen müssen".

Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katharina Dröge argumentierte: Wenn nach der EU nun auch die Nord-Länder über Strompreiszonen in Deutschland diskutierten, zeige das, "wie sehr die CSU energiepolitisch versagt". Söder weist die Vorwürfe entschieden zurück und beklagt "falsche Argumentationsmuster". Bayern liege auch laut Bundeswirtschaftsministerium beim Zubau an installierter Leistung erneuerbarer Energien "auf Platz eins in Deutschland". Zugleich bietet ihm die aktuelle Debatte Gelegenheit, ein weiteres CSU-Lieblingsthema zu diskutieren: die Milliarden, die aus Bayern Jahr für Jahr in den Länderfinanzausgleich fließen und die Söder verringern möchte. "Die norddeutschen Haushalte werden überwiegend mit bayerischem Geld finanziert."

Strompreiszonen werden seit Jahren diskutiert

Ein Blick auf andere Länder zeigt: Grundsätzlich sind mehrere Strompreiszonen innerhalb eines Staates nichts Ungewöhnliches. Das kleine Dänemark ist in zwei Zonen unterteilt, Schweden in vier, Norwegen sogar in fünf. Die Europäische Union folgt dabei der Philosophie, dass es Grenzen zwischen Strommärkten geben sollte, wenn es auch tatsächliche physikalische Grenzen gibt, die den Fluss der Energie begrenzen - also wenn das Stromnetz zwischen Regionen nicht aufnahmefähig genug ist.

Weil es in Deutschland solche Engpässe zwischen dem Norden mit seinen vielen Windkraftanlagen und den süddeutschen Ländern gibt, wird eine Aufteilung der Bundesrepublik in mehrere Strompreiszonen schon seit Jahren diskutiert. Bereits 2016 hatte die EU-Kommission einen Vorstoß gemacht, Deutschland in zwei Strompreiszonen aufzugliedern. Bundesregierung und Bundesrat hatten das jedoch abgelehnt, auch mit Verweis auf die geplanten großen Gleichstromkabel Südlink und Südostlink, die Nord- und Süddeutschland künftig besser verbinden sollen.

Teure Ausgleichsmaßnahmen

Der Hintergrund: Wenn Stromkäufe physikalisch nicht ausgeführt werden können, werden teure Ausgleichsmaßnahmen im Stromnetz nötig, der sogenannte "Redispatch". Dann müssen billigere Kraftwerke gestoppt und teurere angeworfen werden, die geographisch in der Nähe des Stromkäufers liegen. Die Kosten dafür werden über die Netzentgelte auf alle Stromkunden umgelegt.

Österreich hat bereits Erfahrung mit der Trennung von Strommärkten gemacht. Früher war das Nachbarland in einer gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland verbunden, seit Oktober 2018 sind die Märkte jedoch getrennt. Weil Österreich seitdem nicht mehr unbegrenzt billigen Windstrom aus Norddeutschland importieren kann, stiegen die Preise dort im ersten Jahr nach der Strompreiszonentrennung um acht Prozent. Vor allem an Wintertagen mit viel Wind fällt der Aufpreis für österreichische Stromabnehmer auch noch weit höher aus.

Grünen-Chef Nouripour gegen Strompreiszonen

Die EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) schlug im August erneut vor, den einheitlichen deutschen Strommarkt aufzuspalten - in bis zu fünf verschiedene Strompreiszonen. Dazu würde es jedoch nur kommen, wenn Deutschland zustimmt. Das ist nicht zu erwarten.

Im BR-Interview erteilte auch Grünen-Chef Omid Nouripour mehreren Strompreiszonen eine Absage: "Ich halte das für falsch." Gerade in der aktuellen Lage sei es nicht gut, "die Solidargemeinschaft der Stromverbraucherinnen und -verbraucher in Deutschland in Zonen aufzuteilen". Es stimme zwar, dass die erneuerbaren Energien anderswo besser ausgebaut worden seien als in Bayern. Das könne man nun aber "nicht auf Kosten der Menschen in Bayern ausleben".

Zwar jubelte ein Hamburger Linken-Lokalpolitiker auf Twitter, die Forderung aus dem Norden sei eine "rundum gelungene Aktion, um den Energiewende-Verhinderern in Bayern mal ein wenig vors Schienbein zu treten". Mittelfristig dürfte sie aber vor allem Söder bei seiner Bayern-Bashing-Argumentation stützen. Dass mehrere Strompreiszonen in Deutschland schnell Realität werden, scheint wenig wahrscheinlich.