Nötigung und Erpressung: Mutmaßlicher "Reichsbürger" verurteilt

Ein Inhaber zweier Pflegedienstbetriebe ist vor dem Landgericht Weiden in der Oberpfalz wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen und versuchter Erpressung zu sieben Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, richteten sich die Taten des Mannes, der im Verdacht steht, der "Reichsbürger"-Szene anzugehören, gegen einen Obergerichtsvollzieher und gegen zwei höhere Polizeibeamte. Der 63-Jährige war am 12. Januar bei einer Razzia festgenommen worden.

Waffen bisher nicht aufgetaucht

Damals waren Geschäfts- und Wohnräumen des Mannes durchsucht worden. Weil der Verdacht bestand, dass der Mann scharfe Waffen sowie Kampfhunde besitzt, waren auch Spezialeinheiten im Einsatz. Die Beamten stellten zahlreiche Dokumente und technische Geräte sicher, fanden aber keine Waffen, wie ein Behördensprecher sagte.

Mutmaßlicher Sozialbetrug in Millionenhöhe

Dem Unternehmer aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab wird zusätzlich vorgeworfen, Pflegekräften, die in der 24-Stunden-Pflege eingesetzt wurden, Bereitschaftszeiten nicht entlohnt und dementsprechend Sozialversicherungsleistungen in Millionenhöhe nicht bezahlt zu haben. In der 24-Stunden-Pflege wohnen die Helfer bei den pflegebedürftigen Kunden, um bei Bedarf immer zur Verfügung stehen zu können. In Zusammenhang mit den nicht bezahlten Beiträgen steht vor dem Landgericht Regensburg noch eine Verhandlung gegen den Mann an, so ein Justizsprecher.