Nördlinger Ries hilft bei der Suche nach Leben auf dem Mars

Wenn alles gut geht, soll heute Mittag eine Rakete der NASA in Cape Canaveral Richtung Mars abheben. Der Auftrag: Nach Spuren von möglichem Leben auf dem Roten Planeten suchen. Bei dieser komplizierten Suche hilft der NASA der Meteoritenkrater im Nördlinger Ries.

Nördlinger Meteoritenkrater interessant für die NASA

Vor 15 Millionen Jahren ist hier ein Asteroid eingeschlagen. Vom Turm der Nördlinger St.-Georgs-Kirche erkennt man: Die Stadt liegt in einem uralten Krater. Auch der Rover der NASA soll auf dem Mars in einem Meteoritenkrater landen, dem Jezero-Krater.

Gleiche Bakterien auf dem Mars?

Beide Krater haben eine Gemeinsamkeit: Sie waren vor langer Zeit beide mit Wasser gefüllt. Versteinerungen im Nördlinger Ries zeigen, hier ist das Leben damals geradezu explodiert. Sehen lässt sich das am Nördlinger Hexenfelsen, einem meterhohen Gesteinsblock. "Das sind so blumenkohlartige Strukturen, die auf Cyano-Bakterien zurückgehen", erklärt die Geologin Gisela Pösges. Versteinerte Rückstände von Leben aus dem Krater-See. Grund für das starke Bakterien-Wachstum: Der See hatte einen sehr hohen pH-Wert.

Vergleich der Gesteinsproben

Die NASA will mit ihrem Mars-Roboter nun klären, ob es in dem Krater-See auf dem Mars auch so viele Bakterien wie im Ries gab. Der Rover soll dazu erstmals auf der Mars-Oberfläche Gesteinsproben sammeln. Solche Gesteinsproben gibt es auch aus dem Nördlinger Ries. Ein Bohrkern lagert beim Landesamt für Umwelt in Hof.