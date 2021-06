Nördlinger Bahnhof wird barrierefrei - Bahnunternehmen klagt

Am Montagvormittag ist offizieller und symbolischer Spatenstich für den barrierefreien Umbau des Nördlinger Bahnhofs, unter anderem mit der Bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). Die Kosten für den Umbau in der Höhe von 11,4 Millionen Euro tragen der Bund, das Land Bayern und die Deutsche Bahn.

Umbau soll Bahnfahren bequemer machen

Unter anderem sollen die Bahnsteige sowie die Bahnsteigdächer erneuert werden. Eine neue Bahnsteigunterführung mit zwei Treppen und zwei Aufzügen und ein neues Fahrgastinformationssystem am Bahnsteig sollen das Bahnfahren bequemer machen. Rund 1.300 Menschen nutzen täglich den Nördlinger Bahnhof. Ab Oktober 2022 sollen die Bahnsteige wieder voll nutzbar sein, 2023 sollen die Baumaßnahmen beendet sein.

Bayern Bahn klagt wegen verkürzter Bahnsteige

Unterdessen läuft in der Sache ein Gerichtsverfahren: Das private Eisenbahnunternehmen Bayern Bahn klagt gegen die Maßnahme: Im Zuge des Umbaus sollen die Bahnsteige verkürzt werden. Deswegen wären sie dann möglicherweise nicht mehr lang genug für die wegen des hohen Andrangs oft sehr langen historischen Museumszüge, die das Unternehmen betreibt. Das Eisenbahn-Bundesamt hat jedoch Sofortvollzug für die Baumaßnahme angeordnet.

Mehr barrierefreie Bahnhöfe sollen in Schwaben entstehen

Bei anderen Bahnhöfen in Schwaben ist man allerdings noch nicht soweit: In Dillingen wird zwar bereits seit 2016 geplant, der barrierefreie Umbau wird hier wegen der beiden Behinderteneinrichtungen der Lebenshilfe und Regens-Wagner in der Stadt auch für besonders wichtig erachtet. Auch deshalb wurde die Maßnahme zwischenzeitlich in das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes aufgenommen. Seit Mai ist nun bekannt, dass 2023 mit dem Bau begonnen werden soll.

Auch der Bahnhof Kaufbeuren ist in einem Programm des Bundes, dem "1.000 Bahnhöfe Programm". Bis 2026 soll er barrierefrei sein. 2025 will man auch in Immenstadt mit dem Umbau beginnen. Bereits in vollem Gange sind die Arbeiten am Donauwörther Bahnhof, 2024 sollen sie abgeschlossen sein. Auch kleinere Bahnhöfe, wie etwa in Nesselwang oder Pfronten, werden barrierefrei. Nach derzeitigem Planungsstand wird es dort ebenfalls im Jahr 2024 soweit sein.