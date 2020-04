Nördlinger Auffangstation päppelt Eichhörnchenwaisen auf

Crusty und Sammy haben das Gröbste überstanden: Die jungen Eichhörnchenwaisen fressen mittlerweile selbstständig und sind sehr munter. Anders sieht es bei drei Eichhörnchen-Geschwistern aus, die in weiche Decken gekuschelt schlafen. Sechs Wochen sind sie alt, die Mutter ist tot.

Nördlingerin päppelt Eichhörnchen auf

Aufmerksame Finder haben sie zu Manu Kaußen gebracht, die die Kleinen in ihrer Eichhörnchen-Auffangstation - mitten im Wohnzimmer - aufpäppeln will: "Das Schwierige ist einfach die Anfangszeit, weil der Magen-Darm-Trakt nicht so wirklich funktioniert. Die Eichhörnchen haben oft Durchfall", sagt Kaußen.

Fachwissen ist Voraussetzung

Seit sieben Jahren zieht Manu Kaußen Eichhörnchenwaisen auf, und jedes Jahr lernt sie dazu, gerade was die Ernährung der Babies angeht. Kaußen leitet das Nördlinger Tierheim, die Eichhörnchen-Aufzucht ist ein Hobby. Ein aufwändiges Hobby, das sehr viel Fachwissen voraussetzt. "Man muss wissen, was man tut," sagt Kaußen.

Die Nördlingerin hat jetzt auch die offizielle Erlaubnis zur Eichhörnchen-Aufzucht, denn sie hat einen Sachkundenachweis gemacht. "Das war ein riesen Fragenkatalog: Was tun bei Parasiten, bei einem Blähbauch? Wie gehören Gehege eingerichtet", sagt Kaußen.

Fütterungszeit: Alle drei Stunden

Alle drei Stunden werden die Waisenkinder gefüttert: Mit einer Mischung aus Fencheltee und Katzenaufzuchtmilch. Auch eine spezielle Milch vom Tierarzt gibt es dazu. Weil die Kleinen noch nicht selber urinieren können, reibt Kaußen sanft über das Bäuchlein, um die Blase des Eichhörnchens zu stimulieren. "Das genießen sie, die Mama macht das auch", erklärt Kaußen.

Verwaiste Eichhörnchen immer zum Experten bringen

Eichhörnchen aufziehen, das ist eine komplizierte Sache. Einen Tipp hat Manu Kaußen aber auch für Laien: Klettert einem in der Natur ein Eichhörnchen am Hosenbein hoch, dann braucht es Hilfe. Man darf die Tiere übrigens anfassen, ihre Mutter würde sie trotzdem wieder annehmen. Ist die Mama tatsächlich tot, sollte man keinesfalls selbst versuchen, die Waisen aufzuziehen, sondern sollte sie zu jemand mit Erfahrung bringen.