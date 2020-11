Nördlingen gratuliert Gerd Müller zum 75. Geburtstag

In seiner Heimatstadt Nördlingen ist Gerd Müller Ehrenbürger. Das Fußballstadion der Stadt ist nach ihm benannt. Zum 75. Geburtstag hat Nördlingen dem früheren Fußballstar Glückwünsche geschickt. In der Fußgängerzone läuft in einem Schaufenster ein Film über den "Bomber der Nation". Fragt man die Nördlinger, fällt fast jedem etwas ein zu Gerd Müller. Viele ältere erinnern sich an persönliche Begegnungen: Ein bisschen ein Lausbub sei er gewesen, sagt eine Frau. Ein Herr erinnert sich ans gemeinsame Bolzen auf der Straße. Müller habe mit allem "rumgekickt, auch mit Dosen, wenn er gerade keinen Ball hatte", erzählt ein anderer. Meist schwingt Bewunderung für den Fußballer mit – und auch ein bisschen Stolz darüber mit, dass der weltberühmte Rekordtorjäger aus Nördlingen stammt.

Mannschaftskamerad vom TSV Nördlingen erinnert sich

Beim TSV Nördlingen hat Gerd Müller seine fußballerische Laufbahn begonnen. Von 1958 bis 1964 spielte er für den Verein – 1963/64 gemeinsam mit Martin Jeromin in der ersten Mannschaft: Jeromin als Verteidiger, Müller als Stürmer. Damals wurde der gesamte süddeutschen Raum auf ihn aufmerksam, sagt der heute 80 Jahre alte Jeromin. Dann habe der FC Bayern zugegriffen. "Er war ein super Typ, immer super lässig und kameradschaftlich", so Jeromin. Vor vier Jahren habe er ihn in einer Klinik besuchen dürfen. Müller habe ihn auf Grund seiner Erkrankung aber nicht mehr erkannt. Das sei sehr traurig – trotzdem wolle er ihm dafür danken, was er für Nördlingen, die Stadt und den Verein getan habe.

Gerd Müller: Weltmeister, Europameister, Rekord-Torschütze

Gerd Müller spielte als Mittelstürmer beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft. Sein wohl berühmtestes Tor war sein Siegtreffer im WM-Finale 1974 für Deutschland gegen Holland. Der Weltmeister von 1974, Europameister von 1972 und erfolgreichste Torschütze der Fußball-Bundesligageschichte (365 Tore in 427 Partien) ist am Dienstag (03.11.20) 75 Jahre alt geworden. Müller ist an Alzheimer erkrankt und lebt in einem Pflegeheim.