Nockherberg wegen Champions League vorverlegt

Fußballfans sollen guten Gewissens zum Politkabarett gehen: Deshalb findet das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg in München im kommenden Jahr einen Tag früher statt als geplant. So hat die Paulaner-Brauerei die Starkbierprobe um einen Tag auf den 12. März vorverlegt, weil am 13. März die Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool antreten.

"Derblecken und Achtelfinale gegen Liverpool an einem Abend, das geht nicht." Andreas Steinfatt, Paulaner-Geschäftsführer

Somit müssen sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Politikerkollegen seelisch darauf vorbereiten, einen Tag früher durch den Kakao gezogen zu werden. Für durstige Kehlen unter den handverlesenen Gästen hingegen verkürzt sich die Wartezeit entsprechend. Die Brauerei ist geschäftlich mit dem FC Bayern verbandelt. So verschütten die Spieler bei den routinemäßigen Bierduschen nach dem Gewinn einer Meisterschaft Paulaner-Bier.