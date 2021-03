Nockherberg: Söder, Laschet und Scholz virtuell dabei

Kabarettist Maxi Schafroth muss bei seiner Fastenpredigt auf dem Nockherberg am Freitag zwar auf Publikum im Saal verzichten - aber nicht auf die Reaktionen von Spitzenpolitikern auf seine Rede: Via Bildschirm werden unter anderen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der neue CDU-Chef Armin Laschet, der SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Olaf Scholz, und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) virtuell anwesend sein, wie Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt in München ankündigte. "Sie sind die ganze Fastenrede live mit dabei und auch zu sehen."

Wegen Corona: Kein Singspiel, aber längere Fastenpredigt

Das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg wird am Freitagabend live im BR Fernsehen übertragen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr kein Singspiel, dafür aber eine deutlich längere Fastenpredigt als sonst. Schafroth sprach von einer "Fastenrede extended", mit der er das Herz berühren wolle. Es werde dabei auch musikalische Einlagen geben.

