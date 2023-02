Nockherberg: Schauspieler Thomas Unger ist der neue Söder

Lange war diese Personalie geheim - jetzt ist sie gelüftet: Der Münchner Schauspieler Thomas Unger ist der neue Darsteller des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) beim Singspiel am 3. März auf dem Nockherberg.

"Thomas Unger bringt alles mit, was man für die Rolle als Markus Söder braucht. Hintergründigen Humor, eine gute Bühnenpräsenz und ein beachtliches, musikalisches Talent", zitiert die Paulaner-Brauerei die beiden Singspiel-Autoren Richard Oehmann und Stefan Betz in einer Pressemitteilung.

Zum Artikel "Endlich wieder Derblecken: Alles zum Nockherberg 2023"

Bekannt aus vielen Fernsehformaten

Thomas Unger studierte zunächst Sonderpädagogik, bevor er 1998 nach Berlin an die Hochschule der Künste ging. Sein erstes größeres Engagement bekam er am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Bekannt dürfte Thomas Unger so manchem Fernsehzuschauer aus Formaten wie dem "Tatort", "Daheim in den Bergen" und "Die Garmisch-Cops" sein.

"Ich freue mich riesig auf mein Debüt am Nockherberg und beim Politikerderblecken. Das ist immerhin das bayerische Hochamt des Kabaretts", sagte Unger. "Aber ich weiß auch, in welche großen Fußstapfen ich treten werde." Sein Vorgänger Stephan Zinner hatte 15 Jahre lang Markus Söder im Singspiel verkörpert - ob als Generalsekretär, in diversen Minister-Rollen oder als bayerischer Ministerpräsident. 2021 entschied er sich dazu, die Rolle nicht mehr zu spielen.

Erstes Singspiel seit 2019

Zuletzt war das Singspiel-Spektakel 2019 auf der Nockherberg-Bühne zu sehen. Seitdem gab es aufgrund der Pandemie und des Beginns des Ukraine-Kriegs kein Singspiel mehr beim traditionellen Starkbieranstich.

Wie schon in den Jahren 2018 und 2019 gestalten dieses Jahr Richard Oehmann und Stefan Betz das Theaterstück mit Musik, Gesang - und Thomas Ungers Debüt als bayerischer Ministerpräsident. Einen Namen teilen sich Double und Ministerpräsident zumindest schon mal: Markus Söder heißt mit zweitem Vornamen auch Thomas.