Nockherberg reloaded: Derblecken auf der Insel

Die Proben laufen seit Wochen. Jetzt sei es höchste Zeit für die Aufführung, finden die Singspiel-Autoren. "Wir haben nochmal geprobt und nochmal geprobt und nochmal geprobt – jetzt reicht es allmählich", sagt Richard Oehmann vor der Generalprobe, und auch Stefan Betz freut sich darauf, die Pointen endlich vor richtigem Publikum zu präsentieren.

Höchste Geheimhaltungsstufe

Was den Inhalt des Stücks angeht, so gilt wie immer höchste Geheimhaltungsstufe. Bekannt ist aber, dass die Kulisse für das Singspiel diesmal eine Insel ist, auf die es Politikerinnen und Politiker aus Bayern und Berlin nach einer Flugzeug-Notlandung verschlagen hat. Ministerpräsident Markus Söder wird dabei erstmals von Thomas Unger gespielt. Der Münchner hat mit dem Fränkischen kein Problem, wie er versichert. Er müsse da nur "einen Gnobf drügg’n", dann sei "alles da".

Ein Team aus Leuten, die nicht harmonieren

Auch andere sind neu auf der Bühne – unter anderem Christian Pfeil als Finanzminister Lindner und Thomas Limpinsel als Wirtschaftsminister Habeck. Aus Singspiel-Sicht sind sie dem Vernehmen nach ein sehr gutes Team, was freilich nicht heißt, dass sie auf der Insel unbedingt harmonieren.

Eine Frau als Bundeskanzler

Die größte Verwandlung erlebt auf dem Nockherberg wohl Nikola Norgauer: Sie verkörpert Bundeskanzler Olaf Scholz. Gut eineinhalb Stunden sitzt sie dafür in der Maske, wo zwei Mitarbeitende aus der Frau mit dem vollen Haar einen Mann mit Glatze und verblüffender Ähnlichkeit mit dem echten Scholz zaubern. Die Schauspielerin will unterdessen die Zeit nutzen, um sich vor dem Auftritt "auch von innen" nochmal in die Rolle hineinzufühlen.

Dritte Fastenpredigt von Maximilian Schafroth

Die Fastenpredigt hält zum dritten Mal Maximilian Schafroth, der sich nach der Digitalaversion 2021 sehr auf das Live-Publikum freut. Buchstäblich bis zur letzten Minute feilt er an seiner Predigt. Daran, wer beim "Derblecken" am meisten abkriegt, dürfte sich freilich nie etwas geändert haben: Das seien nun mal der der bayerische Ministerpräsident und dessen Vize Hubert Aiwanger, verrät Schafroth: "Und von da aus geht es los in das Blumenbouquet, das den Herrn Söder umgibt."

Ein Kampf "Team Bayern gegen die Ampel"

Vom bayerischen Vorwahlkampf hätte sich Schafroth ein bisschen mehr Stoff erhofft. Eine Rolle spielt er aber schon – auch auf der Singspiel-Insel, sagen die Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann: Es sei allerdings weniger ein "bayerninterner Kampf" als ein Kampf vom "Team Bayern gegen die Ampel."

Fest steht: Die Politiker werden auf den Nockherberg auch diesmal nicht geschont. Aber wie immer gilt: Noch schlimmer ist es, gar nicht erwähnt zu werden.

Die Veranstaltung wird ab 19 Uhr im BR-Fernsehen übertragen.