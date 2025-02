Nockherberg: Erstmals mit Bär - zum letzten Mal mit Scholz?

Den "Großkopferten" einmal im Jahr den Spiegel vorhalten, während sie selbst im Publikum sitzen – das hat am Nockherberg Tradition und macht seinen besonderen Charme aus. Welche Doubles am Singspiel teilnehmen, wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Bei einer Pressekonferenz mit den Darstellerinnen und Darstellern hat die Paulaner-Brauerei das Geheimnis gelüftet.

Nockherberg eher männlich

Beim Blick auf die Schauspielerliste fällt auf: Die Männer sind in der Mehrheit. Wäre da nicht Nikola Norgauer, die schon zum dritten Mal in Folge Bundeskanzler Olaf Scholz mimt, gäbe es nur zwei weibliche Rollen: Michaela Kaniber (gespielt von Judith Toth) und Eli Wasserscheid, die als Double von Dorothee Bär ihr Nockherberg-Debut feiert.

"Wenn man nur die scheinbar oberrelevanten Leute nehmen würde, wäre aktuell keine einzige Frau dabei", hatte Singspiel-Autor Richard Oehmann bereits kürzlich im Gespräch mit der SZ erklärt (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Mit Dorothee Bär steht immerhin eine Kandidatin für einen Ministerposten auf der Bühne. "Deswegen ist es für mich ein logischer Schritt, dass sie jetzt auftaucht am Nockherberg", so Darstellerin Wasserscheid.

Mit ihrem Pendant teilt die Schauspielerin die fränkischen Wurzeln und den Dialekt, beide kommen aus Bamberg: "Es ist eh ein Wunder, dass wir uns nicht getroffen haben damals." Immerhin eine Instagram-Freundschaft besteht seit Kurzem: "Nachdem das in der Presse bekannt wurde, dass ich sie spiele, war sie meine erste neue Followerin an dem Tag", lacht Wasserscheid.

Ein letztes Mal Singspiel für Olaf Scholz?

Dass bis zum Schluss auf wichtige aktuelle Ereignisse eingegangen wird, gehört am Nockherberg zum guten Ton. Nicht selten schreibt Fastenredner Maximilian Schafroth seine Rede kurz vor dem großen Tag noch einmal um. Doch in diesem Jahr erlebt das Team eine besondere Herausforderung: Die Proben beginnen noch vor der Bundestagswahl, die Aufführung fällt in die Zeit der Sondierungs- oder Koalitionsgespräche. Wie viele verschiedene Versionen haben die Macher in der Tasche? "Da zieh' ich dieses Jahr wirklich meinen Hut vor den Autoren", sagt Scholz-Darstellerin Nikola Norgauer. Es sei gelungen, eine Strategie zu finden, um auf alle möglichen Wahlausgänge vorbereitet zu sein.

Ob es für sie womöglich das letzte Jahr sein wird in der Rolle als Kanzler Scholz? "Ich persönlich würd mir ja nicht nur aus egoistischen Gründen wünschen, dass Herr Scholz uns noch länger erhalten bleibt", lacht Norgauer.

Ein präsenter Merz und ein "geschicktes Substitut"

Einer wird sicherlich erhalten bleiben: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dargestellt von Thomas Unger. Zum mittlerweile dritten Mal spielt Unger die Rolle – und rutscht inzwischen ganz automatisch hinein: "Ich hoffe, das wirkt nicht arrogant, wenn ich sage: Der ist schnell wieder da. Wenn man die Texte kriegt, wenn das Kostüm dazukommt, erinnert man sich sofort wieder an die vergangenen Jahre."

Die AfD wird im Singspiel nicht als Rolle besetzt, das Nockherberg-Team will der Partei im wahrsten Sinne des Wortes keine Bühne bieten. Wie gelingt es trotzdem, Themen wie den kürzlichen Streit um die Brandmauer darzustellen? "Mit einem sehr geschickten Substitut, einer sehr geschickten Andeutung", verrät Merz-Darsteller David Zimmerschied. Seine Rolle werde diesmal hingegen noch präsenter sein, auch wenn er "zuletzt auch schon nicht so unterrepräsentiert war".

Bühnenbild: Bunt und mit Kribbel-Faktor

Die Macher des Singspiels haben die Politiker-Doubles bereits in ein Horror-Krankenhaus, auf eine einsame Insel und in eine Western-Landschaft geschickt. Wie das Bühnenbild diesmal aussehen wird, ist eines der gut gehüteten Geheimnisse.

"Es wird bunt", ist eine Andeutung, die häufiger zu hören ist. Und Schauspieler Gerhard Wittmann (Dieter Reiter) fügt hinzu: "Es hat sowas von, wenn man im Theater sitzt und wartet, bis der Vorhang aufgeht. Dieses Kribbeln. Daran erinnert es mich."

"Ohne Eichelgedöns": Luise Kinseher kommt zurück

Und noch ein weiteres bekanntes Gesicht erwartet das Nockherberg-Publikum: Luise Kinseher übernimmt in diesem Jahr die Aufgabe von Ex-Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt, die Gäste bei der Starkbierprobe zu empfangen. Ihr "Comeback" kündigte sie in einem Instagram-Video mit dem Münchner Influencer Sandro Capasso (besser bekannt als Sandrocap) an.

Sie werde aber nicht wieder zur Mama Bavaria, sondern als Luise auftreten, so die Kabarettistin. "Ohne Frisurenturm. Und ohne Eichelgedöns." Ihre Aufgabe sei die Begrüßung der Gäste und sie werde dem Ministerpräsidenten eine Mass Starkbier reichen. "Do werd er si' gfrein", frohlockt Kinseher.

BR überträgt Starkbierprobe live

Am 12. März 2025 findet die Starkbierprobe auf dem Nockherberg statt. Der Bayerische Rundfunk überträgt ab 19 Uhr live und sendet nach Fastenrede und Singspiel ab 22 Uhr die Gesprächsrunde "Sauber derbleckt". Alle Videos zum Nockherberg mit Highlights, Liedern und besonderen Momenten rund um die Starkbierprobe gibt es außerdem in der ARD Mediathek.