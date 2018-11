Nockherberg 2019: Wer wird Mama-Bavaria-Nachfolger?

Als aussichtsreicher Nachfolger für Luise Kinseher werden der Allgäuer Maxi Schafroth gehandelt, ebenso der Oberpfälzer Markus Stoll und der Münchner Helmut Schleich. Und mit Monika Gruber könnte auch wieder eine beliebte Kabarettistin beim Starkbieranstich 2019 auf der Bühne stehen.

Acht Jahre Mama Bavaria - eine durchmischte Bilanz

In den letzten acht Jahren hat Kabarettistin Luise Kinseher als erste Frau am Nockherberg eher fein- und hintersinnige Fastenreden beim Starkbieranstich gehalten. Leicht wurde der Kabarettistin und ihrer Kunstfigur, der "Mama Bavaria" ihr Abschied im Frühjahr 2018 nicht gemacht. Es gab großes Lob vom Publikum wie von Politikern. So viel Anerkennung und stehender Applaus wie beim letzten Auftritt waren für ihre oft milden Auftritte aber nicht selbstverständlich.

Gleich beim ersten Auftritt 2011 wurde Luise Kinseher fehlender Biss vorgeworfen, aber die Kabarettistin wollte bewusst nicht schäumend derblecken - anders als ihr Vorgänger Michael Lerchenberg. Nach einer zunehmenden Beliebtheit der Mama Bavaria ging 2016 dann CSU-Politikerin Barbara Stamm Mama Bavarias Rede zu hart ins Gericht mit Politikerinnen: So wurde Ilse Aigner als "Kellerprimel" tituliert.

Prompt nannten Kritiker den Vortrag 2017 zu brav. Als die Nockherberg-Fastenpredigerin in diesem Frühjahr überraschend ihren Rücktritt bekanntgab, gelang ein versöhnlicher Moment und mit der letzten Rede ein Höhepunkt der Mama Bavaria. Jetzt geht die Niederbayerin mit ihrem Programm "Mamma Mia Bavaria" auf Kabarett-Tour in Deutschland und Österreich.

Mehr Biss bei der Fastenpredigt oder leichte Comedy?

Das Politiker-Derblecken ist eine Kunst für sich. Den Fastenpredigern wurde oft allzu derbe Kritik, Mama Bavaria dann fehlender Mut zu echter Boshaftigkeit vorgeworfen. Mit Spannung erwarten jetzt Politiker und Fans, wie sich das Derblecken in Zukunft entwickeln wird.