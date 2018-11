Nockherberg 2019: Maxi Schafroth folgt auf Luise Kinseher

Nun ist es offiziell: Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth wird bei der Starkbierprobe 2019 die Politiker Derblecken. Das hat Paulaner-Chef Andreas Steinfatt zusammen mit dem Kabarettisten in München bekannt gegeben. Damit tritt Schafroth die Nachfolge von Kabarettistin Luise Kinseher an, die als erste Frau achtmal als "Mama Bavaria" beim Starkbieranstich am Nockherberg den Politikern die Leviten gelesen hatte.