Nockherberg 2019: Erste Geheimnisse gelüftet

Eines der größten Geheimnisse wurde bereits im Januar gelüftet: In die Fußstapfen der Mama Bavaria (Luise Kinseher) tritt der 33-jährige Kabarettist Maximilian Schafroth. Er ist damit der jüngste Fastenredner der Nockherberggeschichte. Was es heißt, auf der Singspielbühne zu stehen, weiß der quirlige Allgäuer mit Lausbubencharm: Als Conchita Wurst oder Horst Seehofers Über-Ich brachte er das Saal- und Fernsehpublikum bereits zum Lachen. Ob er auch der Politikprominenz die Leviten lesen kann, wird er am 12. März beweisen. Für seine Fastenrede will Maximilian Schafroth - anders als seine Vorgängerin - in keine bestimmte Rolle schlüpfen.