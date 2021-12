Noch vor Pflicht: Augsburg führt Lolli-Tests in Kitas früher ein

In zwei Augsburger Kitas werden Kinder bereits regelmäßig auf Corona getestet: in einer städtischen und einer privaten Einrichtung. Es ist ein Probelauf für die übrigen Kindertagesstätten in Augsburg.

Augsburg startet Wochen vor der Testpflicht in Bayerns Kitas

Für ganz Bayern kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) heute eine "Test-Nachweispflicht" an. Vorgesehen sind dabei Schnelltests durch die Eltern, Schnelltests von Teststationen oder – wenn die Träger es anbieten – PCR-Pooltests in den jeweiligen Einrichtungen.

Die Stadt will das mit Lolli-Tests in all ihren Kitas tun - und zwar schon ab dem 15. Dezember. Auch andere Kita-Träger haben Interesse signalisiert. Unterm Strich nimmt laut Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild die Hälfte aller Kitas in Augsburg teil.

Bürgermeisterin beklagt: Organisation der Lolli-Tests auf Kommunen abgewälzt

Die Bürgermeisterin wird weitere Details des Projekts am Donnerstag vorstellen. Sie sei froh, sagte sie dem BR, dass in Augsburg die Tests noch vor Weihnachten gestartet werden könnten. Augsburg habe dabei eine Vorreiterrolle inne, sagte Wild: "Aktuell sind wir in Bayern die einzige Kommune, die allen Kitas PCR-Lolli-Pooltestungen anbietet."

Schwierig sei es gewesen, angesichts der vielerorts ausgeschöpften Laborkapazitäten einen geeigneten Anbieter für die Auswertung der Lolli-Tests zu finden. Kritik übte Wild dabei am Freistaat: Der zahle zwar die Tests für die Kleinen, habe aber "die Umsetzung des Testsystems komplett auf die Kommunen abgewälzt".

Gute Erfahrungen in den Kitas – auch bei Kindern unter drei Jahren

Das flächendeckendere und kindgerechte Testen an Kitas sei aus ihrer Sicht aber "ein zentraler Baustein, um die Kitas in der Pandemie sicherer zu machen", so Wild. Die Rückmeldungen aus den beiden Probe-Kitas seien durchweg positiv. Im Laufe der Testphase hätten sich immer mehr Eltern entschieden, ihre Kinder bei den Testungen mitmachen zu lassen. Und auch Kinder unter drei Jahren hätten sich laut den Kita-Leiterinnen gerne beteiligt – die Lolli-Testung habe also auch in dieser Altersgruppe gut funktioniert.