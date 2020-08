Noch viel mehr Tests: Das sind Bayerns neue Corona-Beschlüsse

"Corona macht keine Ferien, keine Pause", erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz im Heimatministerium in Nürnberg. Gemeinsam mit Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat er bekanntgegeben, was die Ministerinnen und Minister bei einer zuvor einberufenen Videokonferenz beschlossen hatten.

Eine Pandemie sei ein mutierender Prozess, deshalb sei es ständig nötig nachzujustieren, so Söder. Corona werde immer präsenter, die Spätfolgen bei ehemals Infizierten immer sichtbarer und damit werde klar, so der Ministerpräsident: "Corona ist gefährlicher und heimtückischer als bisher angenommen." Um eine zweite Welle zu verhindern, sei es wichtig, zur Umsicht zurückzukehren und der wachsenden Unvernunft und dem Leichtsinn entgegenzutreten.

Söder: Von bayerischen Tests profitiert ganz Deutschland

Der Ministerpräsident stellte fest, dass viele Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten an den Rückreise-Teststationen positiv getestet wurden. Daher sollte die Teststrategie ausgeweitet und Risikogebiete immer wieder überdacht werden.

Dabei seien die Tests bei den Urlaubern nicht nur ein Dienst für Bayern, so Söder, sondern auch ein Service für ganz Deutschland. Denn von den 140 positiven Tests beträfen nur 40 Prozent Urlaubsrückkehrer aus Bayern. Er würde es befürworten, wenn auch andere Bundesländer an ihren Grenzen stärker testen würden.

Zwei-Stufen-Test soll eingeführt werden

Söder kündigte an, dass für Reiserückkehrer eine Doppelstrategie mit zwei verpflichtenden Tests gefahren werden soll: Ein erster Test soll bei der Rückkehr am Flughafen durchgeführt werden, fünf bis sechs Tage später sollen die Betroffenen nochmals getestet werden. Denn nur dann könne man ein sinnvolles Ergebnis erhalten.

"Wir brauchen mehr Testkapazitäten", so Söder, denn bei Schulbeginn und einer möglichen Grippewelle im Herbst werde die Lage schwieriger. Deshalb soll das Testsystem professionalisiert und ausgebaut werden: So sollen nicht nur Vertragsärzte die Corona-Tests durchführen, sondern auch rund 100 Testzentren in allen Landkreisen und kreisfreien Städten aufgebaut werden. Anfang Mai waren es 22.000 Tests pro Tag, jetzt seien es 55.000 Tests täglich – Ziel seien Ende August 200.000 Tests pro Tag.

Dank an Helfer an Test-Stationen

Bis heute seien 60.000 Tests an Autostationen, Hauptbahnhöfen und Flughäfen durchgeführt worden, so der Ministerpräsident. Dabei war die Positivrate bei Auto und Bahn höher als an Flughäfen. Diese Tests sollen nachhaltig fortgesetzt werden.

Besonders dankten Söder und auch Gesundheitsministerin Melanie Huml diesbezüglich den Hilfsorganisationen, die die Testreihen bisher übernommen hatten. Es sei gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn die Rettungskräfte in voller Schutzmontur bei 32 Grad Celsius die Tests an den Grenzstationen und Bahnhöfen durchführten.

Schnellere Test-Ergebnisse angekündigt

Diese Testreihen werden nun von Dienstleistern übernommen. Damit sollen vor allem auch der digitale Datenaustausch und schnellere Test-Ergebnisse ermöglicht sowie die Testkapazität erhöht werden. Melanie Huml erklärte, dass das Testzentrum am Flughafen München schon am Freitag an einen Dienstleister übergeben wurde, auf der Autobahn A3 finde die Übergabe am Nachmittag statt, auf der A93 morgen und an den Hauptbahnhöfen Nürnberg und München am Donnerstag.