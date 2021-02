Noch steigende Donaupegel zwischen Straubing und Vilshofen

Die Wasserwirtschaftsämter Landshut und Deggendorf gehen davon aus, dass die Flusspegel in Niederbayern ab morgen sinken. Das teilten die Ämter heute mit. Der Scheitel wird aber erst noch erreicht.

Donaupegel im Kreis Kelheim gehen zurück

Am Donaupegel Kelheim wird Meldestufe 2 bereits unterschritten und der Wasserstand wird voraussichtlich am Abend oder nachts unter Meldestufe 1 fallen. Auch am Donaupegel Neustadt im Landkreis Kelheim ist die Tendenz fallend, heißt es.

Scheitel der Donau im Kreis Straubing-Bogen in der Nacht

An den Pegeln der Donau in Straubing und Pfelling im Kreis Straubing-Bogen gilt noch Meldestufe 2. Ein Scheitel zeichnet sich dort für die Nacht auf Samstag ab. Meldestufe 3 wird aber wohl nicht erreicht werden, so das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Danach: leicht fallende Tendenz der Wasserstände.

Donaufähre weiterhin außer Betrieb

Ob die Fähre "Posching" ab kommenden Montag wieder zwischen Mariaposching im Landkreis Straubing-Bogen und Stephansposching im Landkreis Deggendorf pendeln kann, entscheidet sich im Laufe des Wochenendes, so das Amt. Der Fährbetrieb war wegen Hochwassers am vergangenen Montag eingestellt worden.