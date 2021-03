Noch schneller helfen: Luftretter haben jetzt Blut an Bord

Der Rettungshubschrauber "Christoph Regensburg" fliegt ab heute mit Blut- und Plasmakonserven an Bord. Das hat die DRF Luftrettung mitgeteilt. Mit den Konserven können die Luftretter Patienten in kritischem Zustand noch besser und früher helfen, heißt es in der Mitteilung.

Blut für Notfallpatienten lebensrettend

"Es gab in der Vergangenheit einige kritische Situationen, in denen ich mir gewünscht hätte, wir hätten Blutpräparate dabei gehabt", sagt Dr. Katrin Judemann, leitende Hubschrauberärztin der DRF Luftrettungsstation Regensburg. Das sei insbesondere für Notfallpatienten mit massivem Blutverlust entscheidend, die durch schnelle Gabe von Blut und Blutprodukten direkt am Einsatzort gerettet werden könnten.

Uniklinikum hält Blutkonserven bereit

Bei den Konserven handele es sich um Blutspenden der Blutgruppe 0 Rhesus negativ oder positiv sowie gefriergetrocknete Plasmakonzentrate der Blutgruppe AB. Diese eignen sich optimal für den Einsatz in der Notfallmedizin. Das Universitätsklinikum Regensburg, von wo aus der Rettungshubschrauber startet, hält nun rund um die Uhr einen entsprechenden Bestand dieser "Universal-Blutpräparate" für Rettungsflüge bereit.

Hubschrauber fliegt bis zu fünf Einsätze pro Tag

Der Hubschrauber "Christoph Regensburg" ist im vergangenen Jahr zu mehr als 1.400 Einsätze geflogen, das sind vier bis fünf Einsätze pro Tag. Unter anderem zu Herzinfarkt- oder Schlaganfallpatienten, aber auch - bedingt durch die Nähe zur Donau und dem Bayerischen Wald - zu Wasser- und Bergrettungseinsätzen.