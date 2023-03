Noch Probleme bei Go-Ahead auf Schwabens Bahnstrecken?

Verspätungen und Ausfälle, liegengebliebene Züge und entnervte Fahrgäste: Der Start des Bahnbetreibers Go-Ahead auf den zentralen Bahnstrecken rund um Augsburg im Dezember lief alles andere als reibungslos. Inzwischen hat sich die Lage allerdings verbessert - sagt nicht nur das Unternehmen selbst.

Auf den meisten Strecken läuft es gut

Die Züge erreichen immer öfter die Pünktlichkeitswerte, die vom Vorbetreiber erreicht wurden, erklärt Go-Ahead Sprecher Winfried Karg auf BR24-Anfrage. Generell laufe die Strecke Augsburg – München, auf der Go-Ahead einen Großteil der Personen befördert, an den meisten Tagen gut. Ebenso die Strecke Ulm – Augsburg. Schlechter sieht es im Norden Schwabens aus.

“Auf der Strecke Donauwörth – Treuchtlingen – Würzburg haben wir leider immer wieder kurzfristige Krankmeldungen von Personal, so dass dort immer wieder Züge ausfallen müssen, wofür wir uns nur entschuldigen können. Wir sind dabei, zur Unterstützung weiteres Personal auf diesem Streckenabschnitt einzusetzen”, so Karg.

Personalmangel - vor allem bei Lokführern

Der Start von Go-Ahead zum Fahrplanwechsel Dezember vergangenen Jahres war einer mit Hindernissen: Dem Bahnbetreiber fehlten 40 Lokführer. Und immer noch mangelt es an Personal. Genaue Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Immerhin: “Die Personaldecke ist deutlich besser geworden”, so Sprecher Winfried Karg. Weiterhin bleibe es eine Herausforderung, genügend Menschen für diesen Beruf zu begeistern und auch auszubilden. Fahrermangel - ein Problem, das nicht nur Go-Ahead betrifft, sondern auch viele andere Bahnbetreiber in Deutschland.

Dazu kamen in den ersten Wochen witterungsbedingte Ausfälle von Zügen, Fahrgäste kamen nicht an ihr Ziel. Schlimmer noch: einige Züge blieben aufgrund von Blitzeis auf offener Strecke stehen.

Fahrgastverband: Situation verbessert

“Die Situation war anfangs katastrophal”, so Jörg Lange vom Fahrgastverband Pro Bahn im Bezirk Schwaben. Auch dem Verband zufolge hat sich die Situation für Fahrgäste insgesamt aber mittlerweile verbessert. “Wir sehen, dass die Verspätungen, die durch Fahrzeugstörungen bedingt sind, weniger geworden sind.” Auch das Personal habe mehr Routine.

Erfreulich sei außerdem, dass der Bahnbetreiber einzelne Verbindungen der Riesbahn von Donauwörth nach Aalen ab April wieder selbst bedienen werde. Wegen Personalmangels mussten die Weser Ems-Eisenbahn und die DB Regio aushelfen.

Warum Zugausfälle so kurzfristig angesagt werden

Kritisch sieht der Fahrgastverband Pro Bahn noch die Fahrgastinformation. Viel zu kurzfristig würden Passagiere über Zugausfälle informiert, so Jörg Lange. Laut Go-Ahead liege das unter anderem an der oft kurzfristigen Bekanntgabe von Baustellen durch die DB Netz.

Ungeachtet der Verbesserungen seit Dezember, beschäftigt die Situation der Fahrgäste auch den Landtag. Die Nordschwäbische Grünen-Abgeordnete Eva Lettenbauer hat einen Fragenkatalog an die Bayerische Staatsregierung zu den Qualitätsproblemen eingereicht.