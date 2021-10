Noch mehr Infizierte bei Corona-Ausbruch an Nürnberger Schule

Vergangenen Mittwoch hatte ein Corona-Ausbruch an der Nürnberger Bismarckschule für Schlagzeilen gesorgt. 20 Schülerinnen und Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Am Folgetag kamen weitere acht Fälle hinzu, darunter auch der einer Lehrkraft. 250 Kinder mussten in Quarantäne. Zwei Horte wurden vorsichtshalber zwischenzeitlich geschlossen. Jetzt ist klar: Die Zahl der Corona-Fälle an der Bismarckschule hat sich noch einmal deutlich erhöht.

Aus 20 Corona-Fällen werden 50

Laut des Staatlichen Schulamts in Nürnberg wurden mittlerweile 46 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl hat sich damit auf das Zweieinhalbfache erhöht – gemessen an den ursprünglichen 20 Corona-Fällen. Wie der Leiter des Staatlichen Schulamts in Nürnberg, Thomas Reichert, erklärt, gibt es keine auffällige Infektionshäufungen in bestimmten Klassen. Vielmehr verteilten sich die Corona-Fälle diffus auf alle Klassen.

Weiterhin 100 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

In der vergangenen Woche waren 250 Kinder in Quarantäne - mehr als die Hälfte der Schülerschaft. Sie konnten sich in den vergangenen Tagen freitesten. Weil einige Corona-Fälle zeitlich später dazu kamen, sind aktuell weiterhin rund 100 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Sie werden per Homeschooling unterrichtet, heißt es vom Staatlichen Schulamt in Nürnberg. Ansonsten findet der Unterricht wie gewohnt statt.

Bismarckschule hinkt beim Einbau von Luftfiltern hinterher

Der genaue Grund für den Corona-Ausbruch an der Nürnberger Bismarckschule ist unklar. Fest steht aber: Während sich die Stadt Nürnberg insgesamt gesehen beim Einbau der Luftfilter in Klassenzimmern auf der Zielgeraden sieht, warten die meisten Geräte in der Bismarckschule noch auf ihren Einbau. Der Grund sind Arbeiten am Brandschutz der Schule. So sind in der Bismarckschule bislang fünf Luftfilter in den Klassenzimmern verbaut. Die restlichen 22 Geräte sollen dann in den Herbstferien installiert werden.

Bald 1.500 Luftfilter an Nürnberger Schulen verbaut

Bis Mitte November will die Stadt Nürnberg alle 1.500 bestellten Luftfilter in Betrieb genommen haben. Dann wären alle Klassenzimmer der Jahrgangsstufen eins bis sechs mit einem derartigen Gerät ausgestattet. Die Kosten dafür belaufen sich laut Stadt auf insgesamt rund sechseinhalb Millionen Euro.

Positiver Effekt der Luftfilter im Schulalltag kaum messbar

Auch wenn die Wirksamkeit von Luftfiltern als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Infektionsgefahr durch wissenschaftliche Studien prinzipiell belegt ist: In der Praxis ist der positive Effekt der Geräte kaum messbar. Ob Luftfilter in allen Klassenzimmern den Corona-Ausbruch in der Bismarckschule hätten eindämmen oder gar verhindern können, lässt sich daher nicht verlässlich beurteilen. Schließlich seien die Luftfilter als ergänzende Maßnahme gedacht, heißt es von der Stadt. In der Praxis würden viele Lehrkräfte nach dem Einbau eines Luftfilters aber kaum bis gar nicht mehr lüften.