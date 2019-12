Noch keine Spur von der vermissten Frau aus Vohenstrauß

Im Fall der vermissten 55-jährigen Andrea Scherr aus Vohenstrauß im Kreis Neustadt an der Waldnaab hat die Kriminalpolizei Weiden jetzt eine 14- köpfige Ermittlungsgruppe gegründet. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, Hunden und Polizeihubschraubern in Bayern und in Tschechien seien bisher erfolglos geblieben.

Vermisste seit fast einer Woche verschwunden

Andrea Scherr war zuletzt am vergangenen Sonntag gegen Mittag im Vohenstraußer Ortsteil Oberlind gesehen worden. Die 55-Jährige könnte sich aufgrund einer Erkrankung in Lebensgefahr befinden, sagt die Polizei. Die Ermittler fahnden auch öffentlich mit Fotos nach der Vermissten. Dazu zählen ebenso Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken auf den Seiten der Polizei Oberpfalz (Facebook und Twitter).

Polizei sucht grauen Renault mit Schwandorfer Kennzeichen

Andrea Scherr wird wie folgt beschrieben: Sie ist ca 1,70 Meter groß und hat eine normale Figur. Sie ist Brillenträgerin und hat blonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer langen blauen Steppjacke und einer Mütze mit Bommeln. Sie ist möglicherweise mit einem grauen Renault Modus (PKW) mit dem amtlichen Kennzeichen SAD-RA 828 unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei.