Noch keine heiße Spur nach Anschlag auf ICE-Strecke

Die Polizei hat nach dem schweren Zwischenfall auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München offenbar noch keine heiße Spur.

Gutachter prüfen den Vorfall

Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte, gibt es derzeit keine weiteren Erkenntnisse zu dem Vorfall, bei dem am 7. Oktober bei Allersberg (Landkreis Roth) in Mittelfranken ein ICE gegen ein über die Strecke gespanntes Stahlseil fuhr. Derzeit werden noch Gutachten erstellt, auch aus ermittlungstaktischen Gründen gebe es im Moment keinen Erkenntnisstand mitzuteilen, hieß es.

Drohbrief und Graffito werden untersucht

Bei der Kollision des ICE mit dem Stahlseil war die Frontscheibe des Triebzuges beschädigt worden. Ein am Tatort gefundenes Drohschreiben sowie ein Graffito an einem Brückenpfeiler, beides in arabischer Sprache, werden laut LKA derzeit ausgewertet. Ob es sich um einen Anschlag handelt, sei jedoch noch unklar. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt ebenfalls.

Worst-Case-Szenario in Arbeit

Das Eisenbahnbundesamt prüft derzeit außerdem, was schlimmstenfalls bei dem Ereignis hätte geschehen können. Der Vorfall wurde erst am Montag bekannt, da der Tatort und die Ursache des Schadens vorher nicht gefunden wurden, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München erklärte.