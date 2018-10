Noch keine Entscheidung im Fall Greipl

Im Verfahren am Regensburger Verwaltungsgericht gegen den früheren obersten bayerischen Denkmalpfleger Egon Greipl wegen des Vorwurfs der Verletzung von Dienstpflichten wird es eine Entscheidung voraussichtlich nicht vor Mitte November geben.

Nochmals Unterlagen vorgelegt

Wie ein Gerichtssprecher dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, ist das Verfahren nach der Zeugenvernahme gestern und juristischen Erörterungen des Falls heute Nachmittag beendet worden. Allerdings habe die Klägerseite, also der Freistaat Bayern, noch einmal umfangreiche Unterlagen vorgelegt. Greipl und sein Anwalt sollen jetzt die Gelegenheit haben, diese zu prüfen. Dafür gilt eine sogenannte Schriftsatzfrist bis Mitte November. Dann soll eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt werden. Auf deren Basis und auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse soll dann entschieden werden, ob weiterverhandelt werden muss oder eine Entscheidung fallen kann.

Darum geht es

Der Freistaat hat Greipl auf Schadenersatz verklagt, weil er wegen umstrittener Werkverträge für freie Mitarbeiter 730.000 Euro an Sozialbeiträgen nachzahlen musste. Greipl, der heute in Passau lebt, hatte in seiner Zeit als Generalkonservator für eine Überprüfung und Aktualisierung der Liste der Denkmäler in Bayern externe Fachkräfte beschäftigt und mit Werkverträgen ausgestattet, für die der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlt.

Ein Mitarbeiter bekam mehrere Werkverträge hintereinander, interpretierte das als praktisch unbefristetes Arbeitsverhältnis und klagte bis zum Bundesarbeitsgericht. Dort bekam er 2010 Recht. Doch auch danach stellte Greipl noch Werkverträge aus. Er selbst sagte dem BR, er habe immer pflichtbewusst gehandelt. In der Verhandlung wurde aber deutlich, dass er mehrfach gewarnt wurde, an der Praxis festzuhalten.