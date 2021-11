Noch keine Corona-Patiententransporte in andere Bundesländer

Noch mussten keine Patienten aus Mittelfranken aufgrund der hohen Intensivbetten-Auslastung in andere Regierungsbezirke oder in andere Bundesländer verlegt werden. Das bestätigte Andreas Franke, Pressesprecher der Stadt Nürnberg und derzeit auch Sprecher der ärztlichen Krankenhaus-Koordinierung dem Bayerischen Rundfunk. Aber er warnt auch: "Man kann keine Garantie dafür geben , dass es so bleibt, weil die Lage sehr dynamisch ist in den Kliniken."

"Die akute Notfallversorgung ist sehr angespannt." Andreas Franke, Sprecher der ärztlichen Krankenhauskoordinierung

Die Kliniken würden derzeit noch erfolgreich versuchen, es noch untereinander aufzufangen. Ob das für die Zukunft immer möglich sein werde, ließe sich aber nicht voraussagen.

Kliniken sprechen sich ab

Zum Rettungsdienstbereich Nürnberg gehören die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die jeweiligen Landkreise. Die 14 Kliniken im Rettungsdienstbereich mit akuter Notfallversorgung waren schon bevor der Katastrophenfall in Bayern und die Intensivpatientenverteilung ausgerufen wurden im ständigen Austausch miteinander. Deshalb konnten und können sie Patientenverlegungen noch direkt organisieren.

Nürnberger Leitstelle entscheidet über Patientenverteilung

Die integrierte Leitstelle der Rettungsdienste in Nürnberg ist für alle Verlegungen innerhalb Bayerns zuständig und deshalb gerade mehr als ausgelastet. Hier werden derzeit Patientenlisten analysiert und besprochen, welche Patienten überhaupt verlegungsfähig wären. "Das sind ja nicht die Schwerstkranken, sondern eine Verlegung ist ja auch immer eine Beanspruchung für den Patienten. Das heißt, die müssen stabil sein. Aber auch da kann sich die Situation innerhalb von einer Stunde ändern", so Andreas Franke.

Rettungsorganisationen überlastet

Es ist also ein permanenter Abgleich notwendig, zwischen Anforderung und Möglichkeit: Wer wird wann und wohin verlegt? Die Rettungsorganisationen, die diese Patiententransporte durchführen, seien allerdings an der Grenze der Belastbarkeit. Denn solche Patientenverlegungsaktionen sind oft sehr aufwändig und genießen eine sehr hohe Priorität. Dazu muss natürlich die akute Notfallversorgung gewährleistet bleiben.

Hubschrauber soll entlasten

Seit knapp einer Woche ist am Flughafen Nürnberg ein zweiter Intensivtransporthubschrauber der Deutschen Luftrettungsgesellschaft stationiert. "Christoph 145" soll bundesweit bei der Patientenverteilung mithelfen und damit das öffentlich-rechtliche Versorgungssystem entlasten. Dafür fliegt er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.