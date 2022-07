Noch in diesem Jahr: Münchner Tal wird zur Fußgängerzone

Ursprünglich sollte sie erst kommen, wenn die zweite S-Bahn-Stammstrecke fertig ist, doch angesichts der enormen Bauverzögerung will die grün-rote Stadtratskoalition nicht mehr länger warten: Das Münchner Tal wird noch in diesem Jahr in eine Fußgängerzone umgewandelt. Das hat der Stadtrat am Mittwoch so beschlossen.

Parkplätze sollen wegfallen

Allerdings wird das Tal erstmal nur provisorisch umgestaltet. So sollen in einem ersten Schritt nur die Parkplätze wegfallen, um mehr Platz für beispielsweise Freischankflächen und den Fußverkehr zu schaffen. Die Fahrbahn selbst bleibt erst einmal bestehen. Der Grund hierfür sind die Lkw, die durchs Tal fahren müssen, um zur Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke hinter dem Rathaus zu kommen.

Ausnahmen für Mobilitätseingeschränkte, Anwohner und Lieferverkehr

Vom normalen Autoverkehr will die Stadtratskoalition das Tal aber freimachen - zumindest soweit möglich: Vor allem den Parksuchverkehr zwischen Altem Rathaus und dem Isartor will sie verhindern. Auswärtige müssen zukünftig eine der Parkgaragen rund um den Altstadtring aufsuchen. Anwohner des Tals können jedoch weiterhin auf speziell gekennzeichneten Flächen parken. Außerdem sollen neue Behindertenparkplätze geschaffen werden, damit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen weiterhin zu den im Tal befindlichen Ärzten kommen können. Auch der Lieferverkehr darf weiterhin zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Stellen parken.

Gleichzeitig sollen neue Abstellflächen für Fahrräder und E-Scooter entstehen. Für eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen außerdem bald Pflanzentröge und angepasste Freischankflächen.

Fußgängerzone eigentlich erst nach Fertigstellung der zweiten Stammstrecke geplant

Mit der schnellen Umsetzung der Fußgängerzone reagiert der Stadtrat auf die vor kurzem bekannt gewordenen Bauverzögerungen der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Eigentlich wollte man mit der Umgestaltung des Tals warten, bis die hinter dem Rathaus gelegenen Baustelle fertig ist. Angesichts der enormen Bauverzögerungen wollte man innerhalb der grün-roten Stadtratskoalition nicht mehr länger warten.