Noch ein SPD-Austritt im Münchner Stadtrat

So kurz vor den Kommunalwahlen in Bayern nächstes Jahr im März geht es in der SPD im Münchner Rathaus rund. Erst Anfang des Monats hatte der langjährige Fraktionschef Alexander Reissl die SPD verlassen und sich der CSU angeschlossen.

Nun verlässt mit Birgit Volk ein weiteres SPD-Mitglied die Partei. Die 59-Jährige will dem Stadtrat bis Mai noch als fraktionsloses Mitglied angehören, gab die SPD München bekannt. Es heißt, sie habe sich in den vergangenen Monaten immer mehr zurückgezogen und wollte im nächsten Frühjahr nicht mehr kandidieren.

Persönliche Gründe und politische Dissonanzen

Birgit Volk nannte gegenüber der SPD als Grund für den Rücktritt bisher lediglich persönliche Gründe. Alexander Reissl wurde da schon konkreter. Er betonte, es gebe unüberbrückbare politische Dissonanzen und auch persönliche Verletzungen. In München war er vor allem mit dem Vorgehen der Münchner SPD bei der Wohnungs- und der Verkehrspolitik unzufrieden.