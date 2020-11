Noch ein Opfer: Falsche Polizisten zocken Rentnerin ab

Die Polizei in Niederbayern meldet einen weiteren Fall von Rentner-Abzocke. Wieder gelang es Betrügern, mit der bekannten Masche sich am Telefon als Polizisten auszugeben und vor angeblichen Einbrechern zu warnen, viel Geld zu erbeuten. Eine Rentnerin aus Passau übergab 30.000 Euro. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Wieder die gleiche Masche mit angeblichen Einbrechern

Ein unbekannter Anrufer meldete sich am vergangenen Donnerstag bei einer 78-jährigen Frau aus dem Raum Passau. Der falsche Polizeibeamte erklärte der Seniorin, dass Einbrecher festgenommen worden wären und nun Hinweise vorlägen, dass auch bei ihr eingebrochen werden soll. Sie solle Fenster und Türen geschlossen halten und ihr Geld vom Konto abheben, da die Täter auch in der Lage wären, auf Bankkonten zuzugreifen. Bei einer weiteren Kontaktaufnahme wurde ihr mitgeteilt, dass möglicherweise Falschgeld unter die echten Banknoten gemischt wurde, weshalb ein ziviler Beamter das Geld zur Überprüfung abholen würde. Letztlich wurde die Dame so um 30.000 Euro betrogen.

Rentner aus Niederbayern um über 1 Million Euro betrogen

Erst kürzlich hatte die Polizei ein mutmaßliches Mitglied einer solchen Betrügerbande festnehmen können. Der 33-Jährige hatte wertvolle Goldbarren in einem Koffer erwartet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurde der Kosovare in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zuvor waren laut Polizei eine Rentnerin aus dem Raum Deggendorf und ein Rentner aus Straubing von den Betrügern laut Polizei um Gold und Bargeld im Wert von mehr als einer Million Euro erleichtert worden.

Betrügerbande in ganz Deutschland aktiv

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war die Betrügerbande bisher in ganz Deutschland tätig. Das betrügerische Callcenter sitzt laut Polizei in der Türkei. Das Geld und das Gold der Opfer dürften trotz Festnahme wohl verloren bleiben.