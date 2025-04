Noch 60 Tage bis zum Champions-League-Finale in München

Vom 29. Mai bis zum 1. Juni findet das UEFA-Champions-Festival statt. Anlass ist das Champions-League-Finale am 31.Mai in der Fröttmaninger Arena. Es ist nach 1993, 1997 und 2012 schon das vierte (oder das fünfte, wenn man den Europapokal der Landesmeister 1979 mitrechnet). Im Münchner Olympiapark soll es zu diesem Anlass Konzerte, Public Viewing und Aktivitäten zum Mitmachen geben.

Altstars-Turnier vor Champions-League-Finale

Auf einer Pressekonferenz im Olympiapark stellten Klaus Cyron von S&K Marketing, Münchens 3. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Sportreferent Florian Kraus und der Ex-FC-Bayern-Spieler und UEFA-Botschafter Didi Hamann das Programm rund um das Champions-League-Finale in München vor.

Einer der Höhepunkt des viertägigen Festivals dürfte das Legenden-Turnier "Ultimate Champions" sein. Dieses findet am Freitag, 30. Mai 2025, statt, also einen Tag vor dem Champions-League-Finale, im SAP Garden. Unter den ehemaligen Fußballstars, die in München in vier Mannschaften antreten werden sind beispielsweise Lothar Matthäus, Kaká, Didi Hamann, Franck Ribéry und Clarence Seedorf. Die Tickets sollen 15 Euro kosten.

Mit Fußballtricks Finalkarten gewinnen

Münchens Referent für Bildung und Sport, Florian Kraus, sagte, bei all dem Spitzensport dürfe man nicht die vielen Vereine, die es in der Stadt gibt, aus den Augen verlieren. Das Festival im Olympiapark solle auch dem Breitensport und dem Sport-Nachwuchs "einen Anschub geben". Für die Jüngeren gebe es im Vorfeld einen Fußballtrick-Wettbewerb an Münchner Schulen - die Sieger würden ihre Kunststücke dann im Olympiapark vorführen und könnten unter anderem ein Ticket für das Finalspiel gewinnen. Natürlich sei die Ausrichtung des Finales auch von wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt, sagte Kraus. Die vielen Besucher würden Restaurants besuchen, in Hotels der Stadt übernachten.

Public Viewing am Olympiasee

Am Finaltag selbst werde es im Olympiapark möglich sein, das Spiel auf großen Leinwänden, die im Olympiasee stehen zu sehen. Klaus Cyron sagte, es werde Platz für 25.000 Zuschauer geben. Er sei sich aber sicher, dass das Olympiastadion selbst zum Public-Viewing geöffnet würde, wenn der FC Bayern ins Finale komme. Daneben gibt es Konzerte, Fußballtennis und Torwandschießen. Außerdem errichtet die Stadt zwei Fantreffpunkte am Odeons- und Königsplatz.

Didi Hamann: FC Bayern kann Finale in München erreichen

Zu den sportlichen Chancen des FC Bayern - der momentan noch zwei Viertelfinalspiele gegen Inter Mailand überstehen muss - äußerte sich Ex-FCB-Star Didi Hamann optimistisch. Der FC Bayern habe ab dem Halbfinale mögliche Gegner, die schlagbar seien. Zwar würden die vielen Verletzten nicht helfen, weil alle Abwehrspieler seien. Dennoch seien der FC Barcelona oder Borussia Dortmund im Halbfinale "lösbare" Probleme. Insofern könne er sich den FC Bayern im Münchner Finale vorstellen. Didi Hamann gewann die Champions League im Jahr 2005 mit dem FC Liverpool.

Nach dem Finale ist vor dem Finale

Im vergangenen Jahr fand das Finale im Wembley-Stadion statt. Damals besiegte Real Madrid Borussia Dortmund mit 2:0. Das letzte Mal fand das Champions-League-Finale vor 13 Jahren in München statt, damals verlor der FC Bayern im "Finale Dahoam" gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen. In diesem Jahr findet das Champions-League-Finale zum neunten Mal statt. Und am 8. Juni gibt es das nächste Fußballereignis in München statt: das Finale der Nations League in der Fröttmaninger Arena.