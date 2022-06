Vertrauen und Chemie: Nobelpreisträgertagung in Lindau

Um wie viele Punkte der "Gesamt-IQ" an diesem Wochenende in Lindau steigt, ist nicht ganz klar, Fakt ist jedoch: Es wäre messbar. Allein 30 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger sind dort zu Gast, dazu kommen hunderte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Sie alle reisen zum Bodensee, um sich bei der diesjährigen Nobelpreisträgertagung auszutauschen - zum ersten Mal wieder in Person vor Ort, nachdem die Tagung wegen der Pandemie zwei Jahre nur digital stattfinden konnte.

Nirgends mehr Nobelpreisträger

Verliehen wird der Nobelpreis zwar in Oslo und Stockholm, doch zu keinem anderen Anlass treffen sich mehr Preisträgerinnen und Preisträger außerhalb der Zeremonie, als in Lindau. Die erste Nobelpreisträgertagung fand 1951 statt und geht auf die Idee von zwei Lindauer Ärzten zurück.

Nach der Nazizeit und dem Zweiten Weltkrieg wollten sie Deutschland wieder an die internationale Wissenschaft anbinden, indem sie eine große Konferenz veranstalteten. Dass die Tagung seither in Lindau stattfindet, liegt daran, dass sich ein schwedischer Adeliger, der auf der Bodenseeinsel Mainau residierte, an der Organisation beteiligte und durch seine Verbindungen zum Nobelpreis-Komitee die Preisträger an den Bodensee locken konnte.

Deutscher Nobelpreisträger Benjamin List dabei

Und auch in diesem Jahr werden wieder rund 30 von ihnen nach Lindau kommen - auch Preisträger aus Deutschland, wie zum Beispiel Benjamin List, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Er wurde bei der jüngsten Vergabe 2021 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet - für seine Arbeit zur asymmetrischen Katalyse. Dabei gelang es ihm zu beweisen, dass kleinste Moleküle Eigenschaften besitzen, die bei der Herstellung von Medizinprodukten hilfreich sind.

Schwerpunkt: Chemie

In diesem Jahr steht das 71. Treffen ganz im Zeichen der Chemie. Neben den Nobelpreisträgern werden auch wieder hunderte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus der ganzen Welt erwartet, die für ihre Teilnahme ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen haben. Das Programm der Nobelpreisträgertagung wird weltweit live gestreamt, wie auch in den vergangenen beiden Jahren, damals allerdings noch pandemiebedingt. Jetzt können sich die Teilnehmenden aus der ganzen Welt wieder vor Ort treffen.

"Erklären, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert"

Dabei soll es nicht nur um die neusten Forschungsergebnisse gehen, sondern vor allem um die Verbindung von Wissenschaft und Gesellschaft. Das umfasst zum Beispiel die Frage nach dem Vertrauen in die Wissenschaft, die dieses Jahr ein Programmschwerpunkt ist. "Vor dem Hintergrund von so viel wissenschaftlicher Kompetenz haben wir die Möglichkeit, zu erklären, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert", erläutert die Präsidentin des Kuratoriums der Tagungen, Bettina Gräfin Bernadotte.

Vertrauen in die Wissenschaft stärken

Die Wissenschaft genießt in Deutschland immer noch großes Vertrauen, das zeigt etwa das jährliche Wissenschaftsbarometer. Rund zwei Drittel haben demnach großes Vertrauen in die Arbeit an den Universitäten und Instituten des Landes. Allerdings hat die Pandemie auch gegenläufige Entwicklungen aufgezeigt: Menschen glauben Informationen, die nicht wissenschaftlich fundiert sind oder teilweise sogar erfunden.

Auch an dieser Stelle will die Nobelpreisträgertagung ansetzen und veranstaltet zum Beispiel regelmäßig Treffen mit Wissenschaftlern. An einem Lindauer Gymnasium wird beispielsweise der Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell zu Gast sein und seine Forschung vorstellen.