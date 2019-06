Noah's Train: Deutsche Bahn tritt Bayerischer Klima-Allianz bei

Am Münchner Ostbahnhof ist die Deutsche Bahn am Dienstagnachmittag offiziell der Klima-Allianz Bayern beigetreten. Die Klima-Allianz ist ein Bündnis aus Unternehmen und Verbänden, die sich zum Ziel setzen, die Treibhausgas-Emission in Bayern zu verringern.

"Noah's Train": Ein Kunstprojekt gegen den Klimawandel

Treffpunkt für die Unterschrift war auch gleich die erste Aktion, mit der die Deutsche Bahn auf das Thema Klimawandel aufmerksam machen möchte: Auf Gleis 13 am Münchner Ostbahnhof stand "Noah's Train", ein 140 Meter langer, bunt bemalter Güterzug. Künstler aus ganz Europa haben ihn gestaltet, mit Tieren, Texten und Symbolen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Am Dienstag nun haben sich auch Schülerinnen und Schüler aus München auf den Containern verewigt.

Die Bahn soll helfen, den Klimawandel umzukehren

Mit Edding und direkt auf den Zug wurden dann auch die Unterschriften geleistet – von Bayerns Verkehrminister Hans Reichhart (CSU), Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und vom bayerischen DB-Konzernbevollmächtigten Klaus Josel: "Noah's train ist eine Kooperation von europäischen Güterbahnen und wir haben uns zusammen getan, um hier deutlich zu machen: Die Schiene ist der umweltfreundlichste Verkehrsträger. Und die Verlagerung von Gütern auf die Schiene wird nochmal deutlich dazu beitragen, dass wir den Klimawandel umkehren können."

Die Bahn ist nun das 46. Mitglied der Klima-Allianz. Verschiedene Unternehmen und Verbände gehören bereits dazu. Eines der Ziele ist, den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch an Treibhausgas-Emissionen auf zwei Tonnen zu senken. Aktuell sind es in Deutschland allein beim CO2 über acht Tonnen pro Kopf.