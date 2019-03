NKD in Bindlach: Neuer Eigentümer plant weitere Filialen

Der Textildiscounter NKD will europaweit rund 100 neue Filialen eröffnen und auch neue Arbeitsplätze in der oberfränkischen Firmenzentrale in Bindlach im Landkreis Bayreuth schaffen. Dies erklärte ein Firmensprecher auf BR-Anfrage. Genaue Zahlen werden noch nicht genannt.

Britische Investoren-Gruppe ist neuer Eigentümer

Möglich wird das Wachstum durch einen neuen Eigentümer: Die britische Investoren-Gruppe OpCapita hatte NKD seit der Übernahme 2013 aus einer Schieflage gebracht und an die britische Kapitalbeteiligungsgesellschaft TDR Capital verkauft.

Stetige Entwicklung des Unternehmens

Laut NKD-Geschäftsführer Ulrich Hanold ist TDR Capital der "perfekte Partner für die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens". Entgegen des Branchentrends konnte NKD laut einer Firmenmitteilung auch 2018 leicht wachsen. Durchschnittlich stieg der Umsatz des oberfränkischen Unternehmens seit 2014 jährlich um fast sechs Prozent auf rund 700 Millionen Euro im Jahr. Mit rund 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien und einem Onlineshop ist NKD einer der größten Textildiscounter Mitteleuropas. Insgesamt werden rund 8.000 Mitarbeiter beschäftigt, etwa 6.530 davon in Deutschland – am Stammsitz in Bindlach sind es etwa 580.

Bis zu zehn neue Standorte in Oberfranken

Von den europaweit geplanten 100 neuen Filialen sind in Oberfranken in den kommenden ein bis zwei Jahren fünf bis zehn neue Standorte vorgesehen, so der Firmensprecher weiter. Bislang gibt es in Oberfranken 41, in Mittelfranken 43 und in Unterfranken 37 NKD-Niederlassungen. NKD sei bemüht, an allen Orten mit über 7.000 Einwohnern neue Filialen zu errichten, so ein Firmensprecher.

Kriminelle Machenschaften

Durch die kriminellen Machenschaften des früheren Geschäftsführers Michael K. war NKD vor einigen Jahren in Negativ-Schlagzeilen geraten. Er hatte mit Komplizen rund 3,7 Millionen Euro aus der Firmenkasse veruntreut. 2015 wurde er dafür vom Landgericht Hof zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Da er während dieses Prozesses die Entführung und Ermordung eines Richters des Landgerichts Hof geplant hatte, wurde er in einem neuen Prozess zu weiteren fünf Jahren Haft verurteilt. Es war nicht zur der Entführung gekommen, da Mithäftlinge die Polizei über die Pläne des Ex-Managers informiert hatten.