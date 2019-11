Nix Süßes, viel Saures: Senior dreist an Halloween bestohlen

Wie die Polizei berichtet, klingelte es am Donnerstagabend (31.10.19) an der Tür eines älteren Mannes im Norden von Herzogenaurach. Als er öffnete, sah er einen Mann in Begleitung dreier Kinder, alle vier nach Halloween-Art verkleidet, geschminkt und maskiert. Die Kinder waren zwischen etwa drei bis zehn Jahren alt und fragten nach "Süßem oder Saurem".

Dieb nutzt Kinder als Ablenkung

Da der ältere Mann keine Süßigkeiten im Haus hatte, bat der Erwachsene um ein Glas Wasser für seine Kinder. Während sich der Senior mit den dreien in die Küche begab, schlich sich der Unbekannte unbemerkt ins Obergeschoss des Hauses. Dort stahl er aus einem Schreibtisch mehrere tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

Danach verließen alle vier Maskierten das Haus. Erst danach bemerkte der Senior den Diebstahl. Das Fachkommissariat für Trickdiebstahl der Kripo Nürnberg ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Rufnummer entgegen: 0911 / 2112-3333.