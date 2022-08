Nittenauer Pilot fordert Löschflugzeugflotte für Waldbrände

Wegen der in Deutschland stark ansteigenden Waldbrandgefahr hat Michael Goldhahn, Geschäftsführer der Deutschen Löschflugzeugrettungsstaffel GmbH aus Nittenau im Kreis Schwandorf, den Aufbau einer Flotte von Löschflugzeugen in Deutschland ins Gespräch gebracht. Flugzeuge seien bei der Bekämpfung von Waldbränden erheblich billiger als die in Deutschland üblichen Hubschrauber, so der Pilot und Fluglehrer.

Löschflugzeuge günstiger als Hubschrauber

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Michael Goldhahn, eine Löschflugzeugflotte solle als bundesweites Pilotprojekt Feuerwehren in ganz Deutschland beim Kampf gegen Waldbrände unterstützen. Als Flottenstützpunkt kämen auch Standorte in Niederbayern und der Oberpfalz in Frage. Goldhahn belegt seinen Vorschlag auch mit Zahlen. Nach seinen Angaben kostet ein Löschhubschrauber vom Typ "NH 90" mehr als 50 Millionen Euro, Löschflugzeuge wie der "Air Tractor" nur drei Millionen Euro.

Löschflugzeuge tragen mehr Wasser als Hubschrauber

Gleichzeitig seien Flugzeuge effizienter als Hubschrauber, weil sie mehr Löschwasser aufnehmen können. Einige Löschflugzeuge, zum Beispiel solche vom Typ Air Tractor 802, könnten mit bis zu 3.300 Liter Wasser betankt werden. Die Kapazität von Löschhubschraubern liegt laut Goldhahn bei rund 2.000 Liter. Und auch in der Wirksamkeit stünden die Flieger den Hubschraubern in nichts nach, so Goldhahn: Bei Lösch-Übungen mit gecharterten Maschinen aus dem Ausland habe sich gezeigt, dass die Löschflieger mindestens genauso effektiv sind wie die Hubschrauber.

Tschechien setzt Löschflugzeuge ein

Als Piloten für die Löschflugzeuge kommen nach seinen Angaben nur ausgebildete Berufspiloten in Betracht. Im europäischen Ausland, etwa in Spanien, Tschechien und Polen, sind solche Löschflugzeuge bereits im Einsatz.

Zunächst sollten die Flugzeuge in der Mitte Deutschlands stationiert werden, weil sie dann binnen eineinhalb Stunden fast jeden Punkt in Deutschland erreichen könnten, so der Unternehmer. Im Laufe des weiteren Ausbaus wären als Standorte in Bayern die Flugplätze in Schwandorf, Eggenfelden oder Arnbruck im Kreis Regen denkbar. Bei einer Projektlaufzeit von zehn Jahren rechnet Goldhahn mit Kosten von rund 30 Millionen Euro. Das umfasse die Anschaffungskosten und den Betrieb dreier Löschflugzeuge mit rund 130 Flugstunden jährlich.

Kreisbrandrat Kelheim: Frage nach Löschflugzeugen berechtigt

Nikolaus Höfler, Kreisbrandrat des Landkreises Kelheim und Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbands Niederbayern hält einen künftigen Einsatz von Löschflugzeugen für möglich: "Wir sind zwar gerüstet mit unseren Hubschraubern. Aber wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, was die Temperaturen und die Waldbrandgefahr bei uns angeht, dann halte ich die Frage, ob wir in Zukunft Löschflugzeuge brauchen, für durchaus berechtigt."

Bisher habe die Luftunterstützung bei der Waldbrandbekämpfung im Landkreis Kelheim immer gereicht. "Ich will es nicht verschreien. Wir sind bisher gut weggekommen", so Höfler. "Allerdings hatten wir auch noch keine so schlimmen Waldbrände wie zum Beispiel in Sachsen. Wenn man sich anschaut, wie es da brennt, da würden Löschflugzeuge sicher guttun."