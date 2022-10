Nitratbelastungen zu hoch: Was das für Bayerns Bauern bedeutet

Die Bayerischen Bauern dürfen in Zukunft nicht mehr so viel düngen. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat heute neue, überarbeitete Pläne für die Ausweisung der sogenannten "Roten Gebiete" an die betroffenen Verbände versandt. Daraus geht hervor, dass es wieder mehr rote Gebiete gibt, als bei der letzten, heftig umstrittenen Ausweisung vor zwei Jahren.

Weniger Düngen, weniger Nitrat

Die "roten Gebiete" sollen dafür sorgen, die Nitratbelastung im Grundwasser in den betroffenen Regionen zu verringern. Der Grenzwert für Nitrat im Grundwasser liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Wird in einem Gebiet ein erhöhter Wert gemessen, wird es auf der Karte rot eingefärbt. Dem BR liegen die neuen Karten exklusiv vor. In roten Gebieten werden die Landwirte mit zusätzlichen Vorschriften und Beschränkungen bei der Düngung ihrer Äcker und Felder belegt. Etwa das westliche Mittelfranken scheint von den neuen Regelungen besonders betroffen zu sein.